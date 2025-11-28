Richard (54), fontanero: "Mi empresa tiene 27 años y ahora hay mucho trabajo, estamos muy liados"
Este profesional valenciano, con casi tres décadas de experiencia, analiza en 'Poniendo las Calles' la alta demanda del sector y la vigencia de su oficio
Richard, un fontanero de Valencia de 54 años, ha compartido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', la realidad de un sector en auge. Con una empresa que acumula ya 27 años de historia, este profesional confirma la excelente salud de la que goza el oficio: "mucho trabajo hay, mucho trabajo". La demanda es tan alta que, como él mismo afirma, "estamos ahí liados", una situación que viven muchos profesionales del sector, como explica la historia de este otro joven fontanero que con 18 años ya tenía un sueldo de 1.200 euros.
Las herramientas de un fontanero
En el taller de Richard, las herramientas son las protagonistas. Aunque reconoce que la llave inglesa es fundamental, su caja "siempre va llena de llaves". Entre ellas destaca la "grifa", una herramienta específica "para los tubos, cuando se hacen rosca, pues poder apretar los tubos", utilizada sobre todo en tuberías de hierro. También se ha hablado del curioso nombre de algunas herramientas, como la 'llave sueca', cuyo origen Richard atribuye "al fabricante", aunque a veces en el gremio se rebauticen como la "Stilson", demostrando la riqueza y tradición de un oficio a veces degradado en otros ámbitos, como cuando se usa el término 'fontanero' en política.
La calidad de los utensilios es un factor clave. Richard advierte de que la durabilidad tiene un precio: "Una herramienta buena te cuesta dinero". Pone como ejemplo una radial: "si compras una radial barata, no, pero tú compras una radial buena, te cuesta 300 euros o 200 euros". Diferencia así entre las herramientas profesionales y las destinadas al "bricolaje", que no ofrecen la misma resistencia.
Fontanero
La modernización del oficio
El sector ha vivido una profunda transformación. Según Richard, "ahora ya es todo moderno, ahora todo son tuberías de plástico y ya son para soldar y se aprietan". Materiales como el multicapa han sustituido en gran medida al hierro y al cobre. Herramientas como el soplete, antes indispensable para soldar estaño, "cada vez también se usa menos" y se reserva para "calentar los tubos, doblar tubos" de PVC, mientras que para ensancharlos se usa el abocinador. Esto demuestra cómo se han optimizado procesos, como los relacionados con la calefacción y los radiadores.
La radio como vehículo de humanidad
Más allá de lo profesional, la intervención de Richard ha tenido un profundo componente humano. Este vecino de Alcudia de Crispín (Valencia) ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de ánimo a Andrea, una oyente que el día anterior relató la pérdida de su marido. "Cuando escuché que faltó su marido, pues me vi reconocido un poco, porque yo también, a los 35 años, pues, también se fue mi mujer", ha confesado emocionado.
Richard ha rehecho su vida y ahora tiene "una familia de tres nenes y una hija pequeñita", una prueba de que es posible seguir adelante. Con sus palabras, ha querido tender un puente de empatía y esperanza hacia Andrea, recordándole que no está sola en su dolor. El propio Carlos Moreno 'El Pulpo' ha destacado el gesto: "Qué bonito es este programa de radio, que un oyente [...] que no conoce de nada a una persona [...] le esté dando el pésame y el ánimo. Esto es la radio", ha sentenciado.
