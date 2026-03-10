Francisco José Dacoba, general retirado: "El futuro será el final de la Unión Europea tal y como la conocemos si no nos sacudimos las mochilas que tenemos desde hace años"

El general retirado del Ejército de Tierra y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Francisco José Dacoba, ha lanzado una seria advertencia sobre el porvenir de la Unión Europea. Durante una entrevista en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Dacoba ha subrayado que el escenario geopolítico ha experimentado un cambio fundamental al otro lado del Atlántico, afirmando que la situación ya nunca volverá a ser la que era y que Europa no puede perder de vista esta nueva realidad.

Los viejos buenos tiempos han pasado"

El futuro de Europa El tema del día Escuchar

Para el general, "los viejos buenos tiempos han pasado" y, pese a los problemas, el continente se encuentra ante una gran oportunidad, aunque sea "a la fuerza". Con ironía, ha sugerido que "el gran favor que nos puede hacer Trump es el de obligarnos" a reaccionar y fortalecer la defensa común, un anhelo que choca con la realidad interna del bloque comunitario.

Cacofonía y riesgo de irrelevancia

El principal obstáculo, según Dacoba, es la "cacofonía que hay en el interior de la Unión Europea", con "unas divergencias que van a más". Esta situación, ha explicado, hace "muy muy difícil, si no imposible", alcanzar soluciones prácticas. En este sentido, ha calificado de "excesivamente optimista" el "federalismo pragmático" que propone el expresidente del BCE, Mario Draghi, y vaticina que lo más probable es una Europa de varias velocidades porque "la unanimidad a 27 ya es algo imposible".

La disyuntiva es clara y el momento, "existencial", en palabras de Draghi. El general Dacoba ha sido tajante al respecto: "si no somos capaces realmente de sacudirnos todas estas mochilas que tenemos desde hace años, el futuro es la irrelevancia". Este escenario es el que, a su juicio, "hay que evitarlo a toda costa".

El futuro es la irrelevancia o incluso el final de la Unión Europea tal y como la conocemos"

Teresa Suárez (pool) El economista Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

El experto en estrategia ha criticado las disputas internas que desvían la atención de lo urgente, calificándolas de "una nueva discusión bizantina". Como ejemplo, ha señalado el reciente "cruce de opiniones y de discrepancias" entre el presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión y el alto representante, un espectáculo que "no invita al optimismo" y aleja a los líderes de "poner los pies en el suelo".

Un orden mundial en deconstrucción

Las advertencias sobre el deterioro del escenario internacional no son nuevas. Dacoba ha recordado que la idea de que el "mundo basado en reglas se nos va de entre los dedos", mencionada por Ursula von der Leyen, ya fue expuesta por analistas como Carney en Davos y reflejada en informes de la Conferencia de Seguridad de Múnich desde hace años. De hecho, el desmoronamiento del orden mundial es una tendencia consolidada.

Hace cuatro o cinco años, el lema de dicha conferencia fue "Westlessness" (menos Occidente), apuntando a la "desoccidentalización del orden internacional". El informe más reciente es aún más contundente, con el título "en proceso de destrucción". "No es que Ursula von der Leyen haya tenido una mala noche, es que es verdad y no lo queremos ver", ha sentenciado Dacoba.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La ausencia de una cultura de defensa

Uno de los problemas de fondo que ha señalado el general es la falta de conciencia y cultura de defensa en la sociedad europea. "En Europa hemos sido siempre muy reacios a tomarnos en serio los temas de defensa, porque no nos apretaba el zapato", ha afirmado. Recuperar ahora ese tiempo perdido se presenta como una tarea "muy difícil".

La solución, para Dacoba, pasa inequívocamente por la educación. "Hay que actuar en la escuela, es en la formación de nuestros jóvenes", ha defendido. En su opinión, es fundamental que la "juventud mejor preparada de la historia" sea consciente de los desafíos actuales para que pueda afrontar el futuro con garantías.

En paralelo a este debate estratégico, la actualidad europea también está marcada por la crisis energética y la cumbre sobre energía nuclear en París. En este foro, la propia Von der Leyen ha admitido que fue un "error estratégico" que Europa se alejara de esta fuente de energía, una muestra más de la reevaluación que afronta el continente.