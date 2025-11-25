Ramón, recepcionista de hotel: "Cuando empecé a trabajar en hoteles, mi padre siempre me decía, ¿cómo no escuchas la radio? Al final se acaba haciendo caso"

La madrugada en Gijón tiene una banda sonora especial para Ramón, un recepcionista de hotel que, como otros compañeros de profesión que se enfrentan a las particularidades de su trabajo, ha encontrado en la radio la mejor compañía para sus turnos de noche. Este trabajador ha compartido su experiencia en el programa Poniendo las Calles de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', explicando cómo las ondas le ayudan a sobrellevar las horas más solitarias.

El consejo de un padre

Ramón ha confesado que su afición por el programa es herencia directa de su padre, un oyente fiel de la emisora. "Cuando empecé a trabajar en esto de los hoteles, pues mi padre siempre me decía, '¿cómo no escuchas la radio?'", ha relatado durante su intervención. Al final, como él mismo reconoce, se acaba haciendo caso a los consejos de un padre, que en su día le animó a descubrir el programa.

Nosotros crecimos con la COPE de fondo" Ramón Recepcionista de hotel

La relación de su familia con la emisora viene de lejos. "Nosotros crecimos con la COPE de fondo", ha explicado, recordando cómo escuchaba a Carlos Herrera de camino al colegio. Además, ha mencionado su vínculo con el periodismo deportivo de la casa, señalando que, al ser de Gijón, tiene "el gusto de conocer" a Juanma Castaño.

EFE Persona escuchando la radio tras el apagón

Un antídoto contra la monotonía

El trabajo de recepcionista de noche puede ser muy solitario una vez concluyen las tareas principales. "Este oficio, esta profesión, más bien, es muy monótono cuando uno termina todo el papeleo", ha detallado Ramón. Su turno, que arranca a las once de la noche, se vuelve más ligero a partir de las dos o tres de la madrugada, un alivio en un sector donde a veces, como le ocurre a otros colegas, hay que buscarse un segundo empleo para llegar a fin de mes.

En cuanto termino el papeleo, engancho la radio y la verdad que se me pasa volando" Ramón Recepcionista de hotel

Es en ese momento cuando encuentra su mejor aliado. "En cuanto termino el papeleo, engancho la radio y la verdad que se me pasa volando", afirma, corroborando que el tiempo transcurre más rápido con el programa. Durante la madrugada de su llamada, la noche en Gijón ha estado "bastante tranquila", marcada por una intensa lluvia sobre Asturias, una situación muy diferente a la que viven algunos compañeros en otras ciudades.

Dos personas escuchando la radio en el Ferrol

Una invitación en directo

La charla ha concluido con una invitación personal por parte de Carlos Moreno. El Pulpo ha emplazado a Ramón a conocerse en persona en febrero en La Buena Vida, un conocido local de Gijón. "Yo te invito y nos conocemos y saludo a tu padre", le ha propuesto el comunicador, ofreciéndole además el "diploma oficial de ponedor de calles".

Ramón, que ha comentado que el local le pilla "cerquita", ha aceptado la propuesta con entusiasmo. La conexión ha finalizado con el agradecimiento del oyente a todo el equipo del programa, sellando así una de esas historias de complicidad que se tejen cada noche gracias a la magia de la radio.