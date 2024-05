Un recepcionista de un hotel de Madrid alucina por la petición que le hace un huésped: "¿Para qué será?"

Cuando nos marchamos de viaje, ya sea dentro o fuera de nuestro país, buscamos (en ocasiones) una cierta comodidad. Por ello, acudimos a un hotel. Un lugar que nos hace sentirnos como en casa y en el que huimos de la monotonía. El servicio de habitaciones, de hecho, puede convertirse en la mayor ventaja de los hoteles. Llamar y pedir que te suban comida, bebida, o productos de higiene, hace que la experiencia se convierta en inolvidable.

No obstante, a veces los huéspedes piden cosas de lo más raras. Eso es lo que pasaba en un hotel madrileño. El lugar en cuestión, contaba a través de su canal de TikTok, la petición que recibieron de unos clientes.

"Cuando llaman a recepción y piden un litro y medio de leche, ¿Para qué será?", se preguntaban en el vídeo, que tiene más de 10.000 visualizaciones. En dicha publicación, al entrar en la habitación todo se veía aparentemente normal. Hasta que entraron al baño. Allí, quedaban restos de la bebida y la botella de leche se encontraba vacía. Si observamos la bañera, ahí todavía quedaba algún pétalo y la leche que se encontraba mezclada con agua.

Los comentarios no tardaron en llegar. Entre ellos, destaca una misma teoría y es que probablemente los huéspedes querrían "sentirse Cleopatra por un día". Aunque lo cierto es que, por el momento, no se ha descubierto para qué querían esos huéspedes la botella de leche. Un misterio que demuestra que, en muchas ocasiones, las peticiones que realizan los clientes de los hoteles son un tanto particulares.

Consigue trabajo de limpiadora de hotel y este es el motivo por el que lo deja el mismo día

Las redes sociales nos permiten descubrir todo tipo de historias en los hoteles. Este ejemplo también da cuenta de ello. Un testimonio que descubrimos a principios de mayo. Sucedía en Estados Unidos. Allí, una chica encontró aparentemente el que iba a convertirse en el trabajo de su vida. Sin embargo, renunció a esa oportunidad en menos de 30 minutos porque descubrió cómo limpiaban. De mal forma.

Como te decimos, lo que más le disgustó fue el protocolo de limpieza (prácticamente inexistente) que se realizaba en dicho hotel. Esta joven compartió lo que sucedía en las habitaciones y, su experiencia, llamó la atención de todos los usuarios que vieron el vídeo a través de TikTok.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La protagonista de esta historia explicaba que, para ser más exactos, recibió una propuesta laboral para trabajar en un hotel que se encontraba en el estado de Georgia. "Me explicaron en qué consistirían mis tareas y opté por acceder a la propuesta. Mi puesto era para ser encargada del servicio de limpieza", decía en dicho vídeo.

En su primer día, una de sus compañeras se ofreció a mostrarle el modo en el que trabajaban y cómo limpiaban las habitaciones del establecimiento turístico. Así que esta chica se puso a trabajar con total interés.

"Agarré guantes y lejía y dije: 'Ok, manos a la obra'. Pronto, mi compañera de trabajo me interrumpió. 'No, no, no', indicó ella. A raíz de esto, supe que algo iba mal", indicó la mujer. Inmediatamente después, intentó limpiar el baño, pero fue interrumpida de nuevo.

Cuenta que, "otra vez, mi compañera me frenó. Enseguida, ella cortó un poco de cinta adhesiva, se la puso alrededor de la mano y empezó a dar palmaditas en el suelo para recoger restos de desechos y polvo. Roció el ambiente con un poco de lejía en spray y avisó: 'Listo, el baño está limpio'. Yo no lo podía creer".