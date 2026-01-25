"Puedes tomar dos cucharaditas al día de miel en lugar de azúcar, eso sí, tiene prácticamente las mismas calorías, pero aporta fructosa y antioxidantes"

El consumo de azúcar es un tema que genera muchas dudas. ¿Son realmente dañinos alimentos tan cotidianos como la bollería o las tartas? En el programa 'Poniendo las Calles' de la 'cadena COPE', su presentador, 'Carlos Moreno \'El Pulpo\', ha abordado esta cuestión junto al 'doctor Darío Fernández', psicólogo clínico de la 'Clínica Legasti de Madrid', para desvelar si existe la 'adicción al azúcar' y cuáles son sus verdaderos riesgos para la salud.

El doctor Fernández ha confirmado que 'el azúcar puede generar una fuerte adicción'. Al ser un hidrato de carbono simple, "se absorben muy rápido, acaban rápidamente con la sensación de cansancio, de somnolencia, de desánimo". Este 'bienestar inmediato' es lo que, según el experto, "engancha", creando un ciclo de dependencia en el que, cuando falta, "te mueres por los dulces".

Un imán para las enfermedades

El problema de un consumo excesivo es el 'subidón de glucosa' que provoca, disparando la secreción de insulina. Según ha explicado el doctor, "demasiado dulce en la sangre nos puede amargar la vida". Ha señalado que el azúcar es "el más potente acidificante, y 'un organismo acidificado es un imán para las enfermedades'". Este proceso provoca la 'pérdida de calcio por la orina', lo que puede derivar en 'osteoporosis', ya que el cuerpo compensa esta pérdida "robando de los huesos, los descalifica". Una correcta ingesta de proteínas es fundamental para la salud, tal y como recomiendan algunos nutricionistas.

Además, los residuos del metabolismo del azúcar "van a favorecer las caries y la parcitación de bacterias y levaduras", aumentando la facilidad para contraer infecciones. El doctor Fernández ha sido tajante al afirmar que, en exceso, "'el azúcar mata más que el colesterol y la tensión'". También promueve la 'acumulación de grasa en el hígado', siendo la principal causa del 'hígado graso no alcohólico', una patología que puede evolucionar a cirrosis.

El azúcar que no se ve

Uno de los mayores peligros es el 'azúcar oculto' en alimentos que ni siquiera percibimos como dulces. "Ahí está el truco", ha advertido el doctor. Por ejemplo, el 'vinagre de Módena' puede contener hasta un '49% de azúcares', y el tomate frito, aunque parezca mentira por su acidez, también se endulza. Por ello, es fundamental "que se lea la gente la etiqueta y lea ahí donde pone 'hidratos de carbono, de los cuales son azúcares'". Esta costumbre, que a veces pasa por alto, es clave para entender que hasta las tradiciones más arraigadas pueden esconder un exceso de dulce.

La 'Organización Mundial de la Salud (OMS)' recomienda no superar los 50 gramos de azúcar al día, unas seis cucharaditas. Sin embargo, en España el consumo medio es de '112 gramos diarios', más del doble. Con una sola lata de refresco de cola "ya te pasas", ha sentenciado el experto. Esta realidad llevó al doctor a calificar el azúcar como "la cocaína blanca".

Miel, la alternativa saludable con matices

Frente al azúcar refinado, la miel se presenta como una opción más saludable. El doctor Fernández ha explicado que "puedes tomar 'dos cucharaditas al día de miel' en lugar de azúcar, eso sí, tiene prácticamente las mismas calorías, pero 'aporta fructosa y antioxidantes'". Es una recomendación válida siempre que no se trate de personas obesas, diabéticas o niños menores de un año. Controlar el azúcar es un consejo recurrente, incluso en épocas de grandes comidas como se puede ver en la preparación para la Nochebuena.

Es crucial la advertencia sobre los bebés. El doctor ha sido muy claro al pedir a los abuelos que "ni en el chupete se lo pongan a un niño menor de 2 años". El motivo es que el tracto gastrointestinal del bebé "puede favorecer el crecimiento del 'Clostridium botulinum', del botulismo, que a veces trae la miel", un riesgo muy grave para su salud.

Finalmente, se han desmentido otros mitos sobre este producto. La miel no cura los catarros, aunque sí "disminuye su reflejo" en casos de tos seca, aliviando la irritación. Tampoco es una solución eficaz para el estreñimiento. La clave, como siempre, reside en una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables.