Félix Ruiloba, nutricionista: "La comida del día de Nochebuena debería tener buena carga de proteína mezclada con verdura. Así llegas con menos hambre a la cena y el azúcar más controlado"

Llega la Navidad y, con ella, una de las etapas más exigentes del año para el estómago: comidas copiosas, cenas, dulces y brindis casi diarios. Ante este maratón de excesos, el nutricionista Félix Ruiloba ha explicado a Jaime del Olmo en el programa "Herrera en COPE en Cantabria" las claves para disfrutar de las celebraciones sin que la báscula pase factura, afirmando que una comida fuerte puntual "no tiene por qué ser tan perjudicial".

Claves antes de las grandes comidas

Una de las estrategias más comunes, la de ayunar para "compensar", es desaconsejada por el experto si no se tiene un entrenamiento previo. Según Ruiloba, esta práctica puede ser contraproducente: "Vamos a llegar con mucha hambre, vamos a comer mucho más rápido, y se ha visto que esto, tarde o temprano, va a repercutir en una mala digestión". Además, incrementa el deseo por alimentos "hiperpalatables" que dificultan aún más el proceso digestivo.

En las comidas previas a una gran celebración, el nutricionista recomienda evitar alimentos de digestión pesada como las legumbres, o un exceso de cereales como la pasta y el pan, ya que "van a estimular el hambre".

No obstante, si se consume pan, Ruiloba aconseja buscar uno "de larga fermentación", identificable por tener una miga con agujeros grandes e irregulares. También es fundamental "no abusar de salsas, frituras y, lógicamente, el alcohol", porque irritan el intestino.

Los excesos navideños pueden pasar factura a nuestra salud

Por el contrario, la comida ideal horas antes de la fiesta debe incluir "una buena carga de proteína" como carne, pescado o huevos cocinados de forma sencilla. La proteína, explica Ruiloba, ayuda a llegar "con menos hambre" y a controlar el azúcar en sangre.

Este plato se puede acompañar de vegetales, preferiblemente cocinados si los crudos no sientan bien, y una correcta hidratación a base de agua, infusiones o caldos, para contrarrestar el efecto deshidratante del alcohol.

Qué elegir en la mesa durante las celebraciones

Una vez sentados a la mesa en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, el truco está en ser selectivos. El experto aconseja llenarse con alimentos ricos en proteína y con preparaciones sencillas, como "el cordero al horno, los langostinos o el jamón". La pauta es clara: priorizar la "combinación de proteína y vegetal" y evitar las frituras o las salsas muy densas para no estresar el sistema digestivo.

Respecto a los postres navideños, como el turrón, Ruiloba no aboga por la prohibición, pero sí por la moderación: "No digo no consumir, pero sí no abusar, porque es lo que nos va a estropear la digestión". Con el alcohol, la estrategia es "alternarlo con agua". Recomienda quitar la sed con agua "y disfrutar del alcohol", para mantener la hidratación y reducir los efectos negativos del que, recuerda, "es un tóxico".

Félix Ruiloba Félix Ruiloba, nutricionista, junto a varios miembros de su equipo

Consejos para recuperarse y evitar ganar peso

Para Félix Ruiloba, el verdadero secreto para no engordar en Navidad no está en las celebraciones puntuales, sino en la rutina: "Lo repetitivo es lo que nos va a hacer engordar", asegura. Por ello, su principal consejo es cuidarse mucho los días que no son festivos, evitando el consumo diario de dulces y alcohol. De hecho, afirma que es posible controlar el peso, e incluso bajarlo, si se sigue esta pauta.

Poco y repetitivo hace mucho daño... Hay que comer si hay hambre, dejar que el intestino descanse" Félix Ruiloba Nutricionista

Si aun así aparece el malestar, el experto ofrece remedios caseros. Una infusión de jengibre después de comer tiene "propiedades antiinflamatorias" que ayudan al intestino a descansar. Otra opción es el "famoso caldo de huesos", que gracias a su aporte de glicina "ayuda a recuperar" y a desintoxicar el hígado para metabolizar mejor el alcohol.

Finalmente, Ruiloba insiste en la importancia de escuchar al propio cuerpo como regla fundamental. Si no hay apetito, no hay que forzar: "Si comemos por comer, eso es estresar más el digestivo y no permitirle que pueda recuperar. Hay que comer si hay hambre, dejar que el intestino descanse", concluye.