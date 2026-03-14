Desde Logroño para liderar el sector de la salud cerebral: así integra NeuronUP la tecnología en sus desarrollos

Una compañía española con sede en Logroño ha desarrollado NeuronUP, una plataforma digital pionera en el ámbito de la evaluación y estimulación cognitiva. El proyecto, que ya cuenta con más de 200.000 usuarios y está presente en 75 países, se ha convertido en un caso de éxito de la tecnología aplicada a la salud, tal y como se ha analizado en la sección 'Noticias tecnológicas de la semana' del programa 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra.

El objetivo inicial de la plataforma era optimizar el tiempo de los profesionales sanitarios para que pudieran centrarse en la intervención directa con el paciente.

Sin embargo, ha evolucionado hasta convertirse en una solución global para la neurorehabilitación con herramientas como NeuronUP Rehab, que ofrece actividades en formato digital y papel; NeuronUP to go, para continuar la rehabilitación en remoto; y NeuronUPScore, para seguir la evolución de los usuarios.

Así luce NeuronApp en una pantalla digital.

Recientemente, la compañía ha incorporado NeuronUP evaluación, una nueva función que integra tests estandarizados para evaluar a cada usuario.

Esta herramienta permite diseñar estrategias específicas y personalizadas de tratamiento para cada paciente.

El futuro de la salud cerebral

La empresa ha publicado un informe que analiza los cambios que están transformando el cuidado de la salud cerebral y anticipa las claves para el año 2026.

Según Valeria Medina, neuropsicóloga de NeuronUP, "las tendencias apuntan a una integración más profunda de la inteligencia artificial, la realidad virtual y el uso de datos del mundo real, para poder analizar patrones y ajustar tratamientos al momento".

Las tendencias apuntan a una integración más profunda de la inteligencia artificial, la realidad virtual y el uso de datos del mundo real" Valeria Medina Neuropsicóloga de NeuronUP

Este avance tecnológico, sin embargo, viene acompañado de una exigencia ética clara. Medina subraya la necesidad de un uso responsable, mencionando que "marcos, como la recomendación de la UNESCO 2025, subraya la necesidad de proteger los datos neuronales y garantizar el uso responsable".

Meta y Netflix apuestan por la IA

En otras noticias del sector tecnológico, Meta ha comprado la plataforma MoltBook, una red social similar a Reddit en la que solo participan agentes autónomos de inteligencia artificial. Los creadores de la plataforma se incorporarán al Meta Super Intelligence Lab, aunque no ha trascendido la cifra de la adquisición.

Uno de los principales problemas de MoltBook era la falta de restricciones de seguridad, lo que, según los expertos, podría usarse para engañar a los propios agentes con estafas o manipularlos mediante instrucciones ocultas. Se espera que Meta aborde estas vulnerabilidades en el futuro de la plataforma.

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Por su parte, Netflix ha adquirido Interpositive, una empresa de inteligencia artificial para cineastas fundada por Ben Affleck, quien actuará como asesor senior en la compañía. La idea es que la IA colabore con los cineastas, no que los reemplace, analizando el material rodado para construir un modelo que facilite tareas de posproducción como correcciones de color o efectos visuales.

Affleck ha explicado que el objetivo es que la inteligencia artificial "aprendiera la lógica visual del cine y respetara las reglas narrativas y estéticas profesionales". La industria del cine permanece atenta a cómo se desarrollará esta colaboración entre la IA y los creadores.

El fin del anonimato en redes

Finalmente, un estudio reciente ha demostrado que una inteligencia artificial es capaz de comprometer cuentas aparentemente anónimas en redes sociales. El sistema puede identificar a un usuario aunque no utilice una foto de perfil reconocible ni su nombre real, cruzando datos como intereses o la ubicación con otras cuentas públicas.

Esta tecnología podría ser útil para identificar a quienes generan odio en redes sociales, pero también entraña riesgos. Podría ser utilizada por gobiernos para destapar activistas o por cibercriminales para personalizar ataques, además de la preocupación por los posibles falsos positivos que pueda generar el sistema.