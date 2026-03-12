Lucía Pastoriza, odontóloga: "Es habitual encontrar pacientes con un estado de la salud oral muy deteriorado por evitar ir al dentista por miedo"

El miedo a ir al dentista, conocido clínicamente como odontofobia, es un temor mucho más común de lo que se podría pensar. De hecho, se calcula que aproximadamente un 15 % de la población padece este pánico que, en muchas ocasiones, lleva a posponer visitas cruciales para la salud. Este temor ha sido analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde se han explorado tanto sus causas como las soluciones más innovadoras para combatirlo.

Pero, ¿de dónde nace este pánico? Según los expertos, las causas son variadas. El miedo al dolor y a las agujas es uno de los principales motivos. A esto se suman las malas experiencias previas o, incluso, las historias negativas contadas por familiares o amigos. Como apuntaba el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo', el simple sonido del torno dental es suficiente para que a muchas personas se les pongan "los pelos de punta".

Las graves consecuencias de la odontofobia

Tal y como ha explicado la odontóloga Lucía Pastoriza, de la clínica Julién y Pastoriza en La Coruña, las consecuencias de no acudir a revisión son severas. "Es muy común encontrar personas con un estado de la salud oral muy deteriorado, y esto es debido, en muchos casos, por el problema de la odontofobia". Esta evasión, explica, deriva en una falta de higiene, gingivitis, periodontitis y problemas como halitosis (mal aliento), que a largo plazo pueden culminar en la pérdida de piezas dentales.

Se crea así un círculo vicioso. "Personas que tienen un problema para venir al dentista por miedo, cuando acuden a nosotros por necesidad, porque tienen dolor, los tratamientos que necesitamos hacer son mucho más complejos", advierte Pastoriza. Estos procedimientos más invasivos no solo aumentan la ansiedad del paciente, sino también el coste, aunque es útil saber que existen ciertos gastos de dentista que se pueden desgravar en la Renta.

Nuevas soluciones para viejos miedos

Afortunadamente, la odontología moderna ha desarrollado estrategias para crear un entorno seguro y tranquilo. La clínica de Lucía Pastoriza es un ejemplo de ello, con un protocolo que empieza antes de la consulta. "Estudiamos cada caso, conocemos a la persona, sus necesidades", afirma. En su centro se aplican citas de desensibilización, musicoterapia e incluso premedicación para que el proceso sea "lo más llevadero posible", buscando un enfoque mucho más humano y personalizado.

En el ámbito de la investigación, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra ha revelado una herramienta sorprendente: escuchar podcasts. Berenice Ponce, autora principal de la investigación, explicó en COPE que el cerebro humano puede desviar su atención hacia un estímulo que le interesa. Un podcast de un tema que guste "tiene la posibilidad de jalar nuestra atención y desviarla de los efectos estresantes que tenemos en el consultorio dental".

El estudio comparó paisajes sonoros con ficción sonora, y esta última resultó ser más efectiva. La razón, según Ponce, es que la narrativa sonora obliga a la mente a usar más recursos. "Al crear en nuestra mente lo que estamos escuchando ocupamos un montón de recursos, y entonces esos recursos que necesitamos para generar la historia en nuestra cabeza se quitan de los estímulos estresores".

Para validar los resultados, la investigación no se basó solo en las impresiones subjetivas de los pacientes. Se monitorizaron de forma objetiva constantes fisiológicas como la frecuencia cardiaca y la conductancia de la piel, que mide la sudoración asociada al nerviosismo. Los datos confirmaron que escuchar podcasts reduce los indicadores de estrés.

La prevención, la mejor herramienta

Más allá de las técnicas de relajación, Lucía Pastoriza insiste en que el pilar fundamental es la prevención. Recomienda buscar un dentista que genere confianza para ir "poco a poco y progresivamente de la mano". Su consejo final es claro: "Es fundamental la prevención. Siempre es mejor empezar por una revisión, aunque no hagan nada, antes que dejar avanzar el proceso hasta que es, evidentemente, necesidad de tratarlo".