René Redzepi, el chef de Noma, considerado el mejor restaurante del mundo, a sus empleados: "No estoy huyendo de ninguna responsabilidad sobre cómo fui"

En el año 2015 se estrenaba una película que se titulaba "Burnt" (quemado) y que en España se llamó “Una buena receta”

Era la historia de un chef, llamado Adam Jones (al que daba vida Bradley Cooper) un cocinero con estrellas Michelin que busca redimirse en Londres tras arruinar su carrera por sus excesos y su mal comportamiento con sus empleados.

Pues René Redzepi, el multipremiado chef de Noma, considerado el mejor restaurante del mundo, ha dimitido por lo mismo. En su cuenta de Instagram ha colgado la conversación que tuvo con todo su personal al que reconoció arrebatos, ira e incluso alguna agresión física.

Les ha dicho que una disculpa no es suficiente. Que está increíblemente orgulloso de ellos y que la misión del restaurante, situado en Copenhague, es seguir explorando ideas e instalarse en Los Ángeles, donde podrán demostrar todo lo que han estado trabajando.

El mundo, también las cocinas más prestigiosas, parecen haberse convertido en un campo de batalla donde la realización personal deriva en una lucha encarnizada para demostrar que eres el mejor. La ambición como necesidad de reconocimiento público. En la película, el Chef se percata de que tiene que dar confianza a su grupo. Y René Redzepi, cuya arrogancia pensaba era una virtud, se ha dado cuenta de que hay que devolver el plato.