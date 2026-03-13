La periodista Rebeca Argudo analiza el polémico uso del término 'cabestrillo' en la política

La periodista Rebeca Argudo ha reflexionado sobre el uso político de la palabra 'cabestrillo' en el programa 'Herrera en COPE'. Durante su sección 'Traficantes de Palabras', conducida por Jorge Bustos, Argudo ha analizado el reciente y comentado caso de una "dizque analista política y periodista" que ha lucido este accesorio en diversos platós y actos.

escucha aquí el podcast Cabestrillo, por Rebeca Argudo | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Según Argudo, el cabestrillo, que ha descrito como de "color verde Vox", ha llamado la atención porque "no inmovilizaba demasiado el brazo supuestamente lesionado de la portadora". La periodista ha señalado con ironía cómo, a pesar del "dolor insoportable" que se le suponía, la analista usaba el brazo para sujetar el móvil "con firmeza" o "aplaudir con entusiasmo" tras unas "agresiones invisibles" a ojos de las grabaciones.

De cabestrillo a cabestro

En su análisis, Rebeca Argudo ha explorado la etimología y las connotaciones de la palabra, conectándola con el término 'cabestro'. Ha explicado que un cabestro es un toro castrado para facilitar su doma y ha recordado la definición de 'cabestrear' de la RAE como "dicho de una bestia, seguir sin resistencia a quien la lleva del cabestro". Esta asociación de ideas ha sido celebrada en el estudio por su ingenio.

Dicho de una bestia, seguir sin resistencia a quien la lleva del cabestro" Rebeca Argudo Periodista

Versiones dance de clásicos

La conversación en el programa ha derivado hacia el mundo de la música, concretamente hacia las versiones dance de grandes clásicos de los 70 y 80. Se han mencionado temas como "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler o "Lover Why" de la banda francesa Century, cuyas nuevas versiones han generado un animado debate entre los colaboradores sobre su calidad artística.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press May 19, 2025, Munich, Bavaria, Germany: Munich, Germany, May 19th 2025: Bonnie Tyler during the Just Live Tour 2025 at Circus Krone, Munich, Germany. (Credit Image: © Sven Beyrich/Sport Press Photo via ZUMA Press)

El debate ha mostrado opiniones enfrentadas. Mientras unos defendían que es "música tan buena como cualquier otra", otros se han mostrado más críticos, llegando a calificar estas versiones como "ruidos culturales" en comparación con la canción original. La discusión ha servido para amenizar el programa y conectar con otras secciones, como la de Maldonado.