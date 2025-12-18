La peste porcina africana (PPA) ha reaparecido en España 30 años después de ser erradicada, generando una gran preocupación en el sector ganadero. El catedrático de Sanidad Animal, Juan José Badiola, ha analizado la situación en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, donde ha lamentado la falta de herramientas para combatirla eficazmente, calificando la ausencia de una vacuna como un fracaso de la ciencia veterinaria.

El origen del brote: un bocadillo o un laboratorio

El brote se ha detectado en una veintena de jabalíes silvestres hallados muertos en la zona de Collserola (Barcelona). Sobre el origen, Badiola contempla dos hipótesis principales. Una de ellas, que se investiga actualmente, es si el virus pudo proceder de un laboratorio. El experto considera esta opción como "muy improbable" debido a los altos niveles de seguridad, aunque matiza que "nada es perfecto completamente" y que podría ocurrir.

La otra teoría, que puede parecer "de chiste" pero es factible, es la de un alimento contaminado, como un bocadillo. Badiola explica que el virus es "muy resistente" y puede permanecer activo durante meses en productos curados. Así, una persona podría haber traído un embutido desde alguno de los 13 países europeos con casos activos de PPA, y los restos habrían sido consumidos por un jabalí, iniciando la cadena de contagio.

Badiola ha sido tajante sobre la lucha contra la enfermedad: "Llevamos 40 años intentando producir una vacuna frente a la peste porcina africana y no hemos sido capaces, es un fracaso de la ciencia veterinaria". Según el catedrático, la complejidad del virus ha impedido hasta ahora el desarrollo de una vacuna eficaz, una carencia que considera "muy importante", aunque ha añadido que los últimos datos apuntan a que "estamos cerca de obtener ya la vacuna".

Riesgo económico y expansión territorial

La principal preocupación en torno a esta crisis es económica. España es el principal productor y exportador de porcino de la Unión Europea, con ventas a más de 120 países. El impacto ya se nota: Japón, Filipinas y Taiwán han suspendido las importaciones. China, un mercado clave, ha optado por la "regionalización", prohibiendo solo los productos de la provincia de Barcelona pero manteniendo las compras del resto del país.

El temor a que el virus se extienda es máximo. Badiola advierte que si la PPA llega a Extremadura, "sería un desastre total" debido a su modelo de producción extensiva, donde los cerdos tienen contacto directo con jabalíes. Para frenar esta posibilidad, Extremadura ya detalla nuevas normas de caza del jabalí. Las comunidades limítrofes con Cataluña, Aragón y Valencia, también se encuentran en alerta máxima por el alto riesgo de entrada del virus a través de la fauna salvaje.

Para evitar la expansión, el experto subraya la necesidad de "reducir sí o sí la población de jabalíes en España", una medida que considera crucial. De hecho, el Gobierno de Aragón ya ha comenzado a pagar 30 euros por jabalí muerto en las zonas limítrofes para disminuir su densidad. En el foco del brote, un pastor de Collserola revela la odisea del oficio en plenas restricciones por la enfermedad.

Un mensaje de tranquilidad: el consumo es seguro

Pese a la alarma generada, Juan José Badiola ha lanzado un mensaje de calma a los consumidores. "Es totalmente seguro comer carne de cerdo", ha garantizado, explicando que la peste porcina africana "no se transmite a la especie humana" y solo afecta a cerdos y jabalíes. "No se ha registrado en ningún caso en la historia que haya habido una persona afectada", ha recalcado el catedrático.

Por ello, Badiola pide "solidaridad con los ganaderos de porcino" y anima a la población a seguir comprando sus productos para no agravar la crisis de un sector que califica de "ejemplar" por su alto nivel de modernización y control. En caso de ingerir carne de un animal infectado, insiste, "absolutamente, no le pasaría nada" a una persona, ya que el ser humano solo podría actuar como un transmisor mecánico del virus, pero nunca padecería la enfermedad.