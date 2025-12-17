Illa afirma que no hay indicios de que el brote de peste porcina africana proceda de laboratorios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que con los datos recabados "hoy nada permite concluir" que el origen de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya sean las instalaciones de laboratorios o centros que trabajan con este virus.

Lo ha dicho en una comparecencia en el Parlament para informar sobre la actuación del Govern en relación con el foco de PPA, actualmente con 26 casos positivos en jabalíes dentro del primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

"Con los datos que conocemos hoy, es mi obligación dirigirme a esta Cámara: hoy nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de los laboratorios o centros que trabajan con este virus. A fecha de hoy, ésta es la información de la que disponemos", ha explicado.

Ha explicado que la comunidad científica ha determinado que el brote detectado en Cerdanyola del Vallès corresponde a un nuevo tipo de virus, el número 29: "Es decir, no corresponde a ninguno de los virus detectados, secuenciados y a disposición en los distintos bancos de datos que hay al respecto", ha aclarado.

Actualmente, hay desplegadas cinco líneas de trabajo para esclarecer el origen del brote: dos de ellas impulsadas por la Conselleria de Agricultura --una trabaja en las instalaciones del radio de 20 kilómetros, como las del Irta-CReSA--; una por el Institut de Recerca Biomèdica; una del Ministerio; una de las autoridades europeas, y otra por Mossos d'Esquadra y Guardia Civil.

El president de la Generalitat, Salvador Illa

CRONOLOGÍA DEL BROTE

Catalunya se ha mantenido libre de PPA desde 1994, pero en 2018 se detectó un brote en Bélgica y, a raíz de este, se reforzaron las medidas de vigilancia en el territorio, que concentra el 40% del sector porcino de toda España.

A partir de ese momento, se reforzó una vigilancia activa de jabalíes, en funcionamiento desde 2012; la del cerdo doméstico, mediante el control de entradas de animales en granjas; las inspecciones en mataderos, y el programa de bioseguridad en explotaciones porcinas.

En el marco de este programa de vigilancia se detectaron los dos primeros casos el pasado 26 de noviembre, cuando el CReSa informó de dos muestras positivas en jabalíes muertos en el entorno de Collserola, que fueron confirmados posteriormente por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

En estos momentos, hay 26 casos positivos confirmados, todos ellos en jabalíes y dentro del primer radio de 6 kilómetros, y 258 de los 284 jabalíes analizados han dado negativo, así como todas las explotaciones porcinas del radio de 20 kilómetros desde el punto en el que se detectó el brote.

UN SECTOR CLAVE

Según datos del Govern, el sector porcino en Catalunya exporta a 104 países, cuenta con 258 empresas generan 4.200 millones de euros en exportaciones --casi el 50% de las que se producen en toda España--, y ocupa alrededor de 25.000 trabajadores entre granjas, mataderos e industria.

Illa ha apuntado que, en estos momentos, no han podido mantener las exportaciones con siete países que no reconocen la regionalización: Japón y Filipinas --segundo y tercer mercado exportador--, Malasia, Taiwán, México, Tailandia y Sudáfrica.

"Con estos países se está trabajando para que puedan aceptar la regionalización de forma progresiva. Sin embargo, el 75% de mercados extracomunitarios está abierto y la aceptan", ha señalado.

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha considerado "una buena noticia" el anuncio de este martes de China de reducir los aranceles al porcino español del 20% al 9,8% --y al 4,98% al procedente de un matadero de Aragón--.

OBJETIVOS DE CONTENCIÓN

Illa ha repasado las actuaciones del Govern desde la declaración del brote que, ha sostenido, tenían dos objetivos: contener el virus en el menor radio de afectación posible y evitar que la enfermedad llegara a los animales domésticos y granjas.

"Los dos objetivos, a día de hoy, lo digo siempre con la precaución que merece una enfermedad de estas características, se están logrando", ha afirmado.

Ha sostenido que han actuado y seguirán haciéndolo en base a cuatro criterios: con respeto y siguiendo los criterios de la ciencia, transparencia e información a la ciudadanía, colaboración con otras administraciones como el Gobierno y la Comisión Europea y apoyo al sector porcino.

También ha agradecido el tono general por parte de los grupos y ha dicho que tanto los partidos como el Govern han estado a la altura de las circunstancias: "Siempre hay cosas mejorables por parte de todos, pero agradezco el tono que ha habido".

REDUCCIÓN DE JABALÍES

Sobre la población de jabalíes, el presidente ha dicho que es superior a la media española, y aunque en 2018 se situaba en ocho por kilómetro cuadrado, es ahora de 6,3, y se ha comprometido a reducir la población de jabalíes a menos de cuatro animales por kilómetro cuadrado.

Lo harán mediante ayudas a los cazadores y con dispositivos de Agents Rurals y expertos con medidas de contención de la población, y ha explicado que cada martes darán los datos de captura de jabalíes.

Ha detallado que la semana pasada se recibieron en los centros de recepción de carne de caza 1.486 jabalíes capturados, por lo que estiman que, sumadas al autoconsumo, se capturaron aproximadamente 2.500 animales.

MÉXICO Y LA IMPORTANCIA DE LOS CONSELLERS

En respuesta a las críticas de los grupos parlamentarios, que han reprochado a Illa seguir con su viaje a México al inicio del brote de PPA, ha dicho: "Decidí ir y creo que no me equivoqué yendo porque no afecta a ninguna vida humana y por la idea que tengo de país y la concepción que tengo de liderazgo".

"El país no es solo el presidente. Los consellers tienen mucha responsabilidad política y el conseller de Agricultura (Òscar Ordeig) no está para pedirme consejo, sino para tomar decisiones. Tiene todo mi apoyo", ha añadido.

"MANOS EXPERTAS"

En su discurso, Illa ha indicado que para superar esta crisis "hacen falta muchas manos y manos expertas", en relación a los diferentes profesionales que han actuado para abordar este brote.

"¿La UME? Que venga. ¿Que la Comunidad de Madrid, con la que tengo una relación con su presidenta perfectamente descriptiva, nos envía una unidad? Bienvenida sea y gracias por enviarla", ha dicho.