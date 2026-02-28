Drones y balizas avanzadas para luchar contra uno de los años más trágicos para el montañismo en Europa: aumenta la esperanza de vida hasta un 90%

El programa ‘Lo que viene’ de la Cadena COPE, con José Ángel Cuadrado y el experto Jesús Tobarra, ha presentado en su sección de noticias tecnológicas de la semana un revolucionario sistema para localizar víctimas de avalanchas.

Ante una campaña invernal catastrófica que ya se ha cobrado la vida de 115 personas en Europa, ocho de ellas en España, la empresa española IVAQ Technologies ha desarrollado IVAQ Finder, el primer sistema comercial del mundo para drones que promete aumentar drásticamente la probabilidad de supervivencia. El proyecto está impulsado y alojado en el Parque Científico de Madrid.

Uno de los drones utilizados en los rescates de IVAQ Technologies

Un rescate contra el cronómetro

El tiempo es el factor más crítico en estas operaciones de rescate. La mayoría de las víctimas fallecen por hipoxia, y si la búsqueda se prolonga más de 40 minutos, la probabilidad de sobrevivir cae por debajo del 20%. Sin embargo, con el sistema de IVAQ, que permite actuar en los primeros 15 minutos, las esperanzas aumentan hasta el 90 por ciento. Este dispositivo detecta las señales de las balizas de radiofrecuencia que portan esquiadores y alpinistas desde los años 80, pero lo hace desde el aire, superando la lentitud de las búsquedas a pie.

Diego Sánchez, cofundador de IVAQ, explica el funcionamiento. "La primera versión de IVAQ Finder está diseñada para el dron DJI M 350, un dron ampliamente usado en búsqueda y rescate. Se instala en menos de un minuto, puede volar a la zona de la avalancha a más de 70 kilómetros por hora". Una vez allí, el piloto marca un área de búsqueda y un algoritmo inteligente procesa la señal de la baliza y la posición del dron para localizar a las víctimas "con menos de un metro de precisión".

Una de las grandes ventajas del sistema es que toda la información de la búsqueda se puede compartir en tiempo real. Esto permite que cualquier miembro del equipo de rescate, desde un móvil o una tablet, acceda a los datos para planificar mejor la misión y dirigirse directamente al punto exacto de la extracción, optimizando la eficacia de la operación.

El 'apagón' del fútbol pirata que afecta a las pymes

Otro de los temas abordados en el programa son los problemas de conexión que muchos usuarios sufren los fines de semana. Según ha explicado Tobarra, el origen está en las medidas de LaLiga para combatir la piratería del fútbol. Para bloquear las páginas con contenido ilegal, se están bloqueando servidores y direcciones IP compartidas, lo que provoca un daño colateral a miles de empresas y negocios online legítimos.

Durante todo ese bloqueo no pueden vender" Fran Villalba CEO de Internxt

Fran Villalba, CEO de la empresa Internxt, califica la medida como "desmesurada". "Es como matar moscas a cañonazos", afirma, ya que en un servidor puede haber una web pirata junto a "999 que son pymes normales". Para muchos de estos negocios, el bloqueo del fin de semana supone una parálisis total de su actividad comercial. "Durante todo ese bloqueo no pueden vender", lamenta Alba.

La solución, según Villalba, no pasa por medidas de bloqueo indiscriminado, sino por atajar el problema de raíz, como ya se hizo con la música y el cine.

Propone un modelo de suscripción asequible y unificado. "Si yo quiero ver un partido en concreto en un fin de semana, pues igual tengo que tener 5 suscripciones", critica.

En cambio, con un modelo como el de las plataformas de streaming, donde "por 6 o 7 euros al mes" se accede a todo el contenido, se "mata esa necesidad" de recurrir a la piratería.

Una foto para detectar el cáncer de piel

Finalmente, el espacio tecnológico se ha hecho eco de un innovador proyecto en Asturias donde, gracias a la inteligencia artificial, los médicos pueden detectar un cáncer de piel incipiente con una simple fotografía. La iniciativa, desarrollada con tecnología de Legit.Health y la colaboración de Telefónica Tech e Idonia, proporciona a los médicos de familia una herramienta de diagnóstico en tiempo real.

Siempre como soporte y nunca sustituyendo al criterio clínico" María Rivagorda Digital Health Manager en Legit.Health

María Rivagorda, Digital Health Manager en Legit.Health, explica que la IA refuerza al médico de cabecera. "Durante la consulta puede tomar una imagen de la lesión con su teléfono móvil, y en segundos va a obtener una sugerencia diagnóstica (...) y una estimación de la malignidad de esa lesión". Rivagorda subraya que la herramienta funciona "siempre como soporte y nunca sustituyendo al criterio clínico".

Legit.Health y su modelo de IA para detectar cáncer de piel

El objetivo del proyecto es doble: por un lado, mejorar la detección temprana y agilizar la derivación de casos graves y, por otro, reducir la presión asistencial en dermatología. Esta tecnología cobra especial importancia en comunidades como Asturias, donde la población rural y envejecida tiene dificultades para desplazarse a las grandes ciudades, lugar donde se concentran los especialistas.