Nacho de Blas, investigador veterinario, sobre la peste porcina: "Si se controla en población silvestre, estupendo. Si no, el problema es grave"

Treinta y un años después de su erradicación, la peste porcina africana (PPA) ha regresado a España. Un brote detectado en jabalíes en la sierra de Barcelona ha puesto en máxima alerta a uno de los sectores ganaderos más potentes de Europa, el porcino español, que es el primer productor de la UE y el tercero del mundo. Con unas exportaciones que rozan los 9.000 millones de euros anuales, la reaparición de este virus ha suscitado una enorme preocupación económica y sanitaria.

Un virus letal que viaja en la comida

El virus de la PPA, que no afecta a los seres humanos, presenta una letalidad de casi el 100% en los cerdos, que mueren en una o dos semanas tras la infección. Así lo ha explicado el doctor en Veterinaria e investigador Nacho de Blas, en el programa 'Herrera en COPE', donde destacó su enorme resistencia: “es un virus que aguanta muy bien, puede aguantar años en carne congelada, meses en refrigerada, y en curados y embutidos puede durar incluso varios meses”.

La principal hipótesis sobre la llegada del virus a Barcelona es la llamada 'teoría del bocadillo'. Según De Blas, es la vía “más previsible”, y consiste en la introducción a través de restos de alimentos contaminados procedentes de países del este de Europa donde la enfermedad está presente. Los jabalíes, al buscar comida en zonas humanizadas, podrían haber ingerido estos restos, infectándose y dando origen al brote actual.

Medidas de contención en marcha

Para evitar la propagación, se ha desplegado un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que realizará controles cinegéticos de día y de noche. Aunque las 39 explotaciones porcinas en el radio de vigilancia han dado negativo, siguen apareciendo jabalíes muertos en la zona. Además, se han prohibido las actividades de ocio en el parque de Collserola y se han vallado caminos para evitar el acceso, con advertencias de sanciones para quienes incumplan las restricciones.

El Govern de la Generalitat ha confirmado este viernes la detección de dos positivos de peste porcina africana

El protocolo oficial ante un positivo en una granja es drástico e implica el sacrificio inmediato de todos los animales y la destrucción de todo el material, seguido de un vacío sanitario de tres meses. Esta medida, aunque necesaria, supone un gravísimo problema económico para los ganaderos, especialmente para las granjas de madres, que pueden tardar más de medio año en volver a la producción normal.

El impacto económico y el reto de la fauna silvestre

La amenaza económica ya es una realidad, con más de 40 países imponiendo restricciones a la carne de porcino española. Sin embargo, el sector cuenta con una ventaja crucial: un protocolo de regionalización firmado con China, nuestro principal comprador. Este acuerdo permite que el cierre de fronteras se limite solo a la región afectada y no a todo el país, lo que evita un colapso por sobreproducción en el mercado nacional.

La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y jabalíes

El mayor desafío, según los expertos, es la sobrepoblación de jabalíes. Nacho de Blas ha advertido que controlar el virus en animales domésticos es relativamente fácil, pero “en fauna silvestre el control es complicado”. A pesar del reto, existe optimismo por el desarrollo de vacunas orales para jabalíes y la experiencia de otros países europeos como Bélgica, que han logrado erradicar brotes similares.