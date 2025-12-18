Extremadura detalla las nuevas normas para la caza del jabalí y frenar la peste porcina

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha aprobado una circular que regula la caza de jabalíes mientras esté vigente la emergencia cinegética por Peste Porcina Africana (PPA). Esta medida preventiva se decretó tras detectarse un foco en Cataluña y busca controlar la población del principal reservorio silvestre de esta enfermedad animal, que no afecta a las personas.

Condiciones por zonas de caza

La nueva normativa establece que solo los cazadores autorizados por los cotos podrán participar en las acciones cinegéticas. En los aguardos de las comarcas cinegéticas VC1, VC2 y VC3, se permiten hasta tres cazadores simultáneos para las primeras 400 hectáreas, con uno adicional por cada 250 hectáreas hasta un máximo de ocho.

Para la comarca VC4, en la modalidad de caza mayor se autorizan tantos cazadores como precintos tenga el coto, mientras que en caza menor serán dos por cada 500 hectáreas. Los recechos se realizarán solo en horario diurno y en las batidas para las comarcas VC1, VC2 y VC3 se admitirán cuadrillas de hasta 12 cazadores y 15 perros.

Autorización de una segunda batida

En la zona VC4, el plan contempla la posibilidad de una segunda batida, cuyo número de participantes será el fijado por el plan técnico vigente. Esta se autorizará por necesidad sanitaria, basándose en la densidad poblacional, una presencia elevada de jabalíes en zonas de riesgo, la aparición de daños o la proximidad a explotaciones porcinas.

La circular también aclara que está permitida la alimentación de otras especies con productos como heno o alfalfa. Además, la dirección general competente podrá autorizar la caza con arco como otra de las modalidades permitidas para la gestión de la especie.

Gestión de subproductos y bioseguridad

Para reforzar las garantías sanitarias, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha tramitado un contrato para la recogida y gestión de Sandach (Subproductos Animales No Aptos para el Consumo Humano), que entrará en vigor esta semana. Con ello se busca extremar las precauciones y mantener los estándares de bioseguridad.

Esta actuación es fruto de la colaboración entre departamentos de la Junta para conciliar las actividades ganaderas y cinegética, de gran peso socioeconómico en la región. El objetivo es proteger la salud pública y animal y, al mismo tiempo, conservar los ecosistemas de Extremadura.

La Junta de Extremadura ha agradecido la colaboración de los sectores implicados y ha recordado la importancia de seguir las indicaciones. La Administración autonómica ha incidido en que ya trabaja para establecer un sistema de gestión de los Sandach generados también en actividades individuales.