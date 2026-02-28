Sergio Gómez, fisioterapeuta: "La fotobiomodulación es una regeneración celular y acelera los tiempos de recuperación, disminuye el dolor, la inflamación y hace que nos encontremos mucho mejor"

El equipo de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Joseba Larrañaga y Chema Martínez ha descubierto una nueva terapia de recuperación en el mundo de la fisioterapia. Se trata de la fotobiomodulación, una técnica que promete revolucionar la manera en que deportistas y pacientes en general se enfrentan al dolor, la inflamación y el estrés. Para desgranar esta novedad, han contado con el fisioterapeuta Sergio Gómez, conocido como 'Truly', uno de los pioneros en traer esta tecnología a España.

Escucha el #Km42 23-FEB-26 | #KM42, 'Running' con Chema Martínez #KM42 Running El Partidazo de COPE Escuchar

¿En qué consiste la fotobiomodulación?

A primera vista, el equipo donde se aplica podría recordar a una cabina de rayos UVA, como apuntaba Joseba Larrañaga. Sin embargo, su tecnología es muy distinta. Se basa en la aplicación de luz roja e infrarroja que, según ha explicado Sergio Gómez, no quema ni emite una radiación dañina. El paciente se introduce en ropa interior durante un tiempo que varía entre 8 y 20 minutos y siente únicamente "un calor muy agradable" mientras la máquina trabaja.

El principio de esta terapia es la estimulación celular. La luz activa las mitocondrias, consideradas las baterías de las células, iniciando un proceso de regeneración. El propio Gómez lo define como "una regeneración celular que acelera los tiempos de recuperación, disminuye el dolor, la inflamación y hace que nos encontremos mucho mejor". Es una técnica que, aunque parezca novedosa, cuenta con evidencia científica desde los años 60.

Beneficios desde la primera sesión

Desde la primera sesión ya hay cambios significativos"

Alamy Stock Photo Tratamiento con almohadillas de matriz LED con láser frío para terapia y curación de manos

Uno de los aspectos más destacados de la fotobiomodulación es que sus efectos se perciben rápidamente. "Desde la primera sesión ya hay cambios significativos", ha afirmado Gómez, aunque matiza que es una terapia que mejora por acumulación. Lo ideal, según la evidencia científica, es realizar una carga inicial de unas ocho sesiones, a razón de dos por semana, para después establecer un mantenimiento según las necesidades de cada persona, ya sea por su nivel de entrenamiento o de estrés.

El feedback de los pacientes que ya la han probado es muy positivo. Sergio Gómez ha compartido que "la gente ya sale relajada, han mejorado muchísimo la calidad del sueño", un factor clave para el bienestar general y sobre el que insisten muchos expertos. Incluso ha mencionado el caso de un paciente que prepara los 101 de Ronda y que, tras una tirada de 40 kilómetros, aseguró haber tenido "las mejores sensaciones de su vida" después de una sola sesión.

Alamy Stock Photo Tratamiento con almohadillas de matriz LED con láser frío para terapia y curación de rodillas

Además de la recuperación muscular y la mejora del descanso, Chema Martínez ha recordado otros beneficios asociados a la terapia de luz roja, como la mejora en la salud de la piel, un efecto antienvejecimiento e incluso un estímulo para la salud capilar, ya que mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.

Claves técnicas y del tratamiento

Cuanto más LED, más irradiancia recibe el tejido"

No todas las máquinas de fotobiomodulación son iguales. Sergio Gómez ha explicado las diferencias clave. Por un lado, el número de diodos LED es fundamental: "cuanto más LED, más irradiancia recibe el tejido". Por otro, las longitudes de onda determinan la profundidad del tratamiento, existiendo ondas más cortas para problemas de piel y otras más largas que pueden llegar a tratar a nivel osteoarticular.

Este tratamiento puede ser un complemento perfecto para la fisioterapia convencional. Según Gómez, aplicar una sesión después de un tratamiento manual "refuerza el tratamiento que hayamos hecho", potenciando, por ejemplo, los efectos antiinflamatorios. La fisioterapia se consolida así como un gran aliado en la recuperación. Además, se ha diseñado para ser accesible. Un pack inicial de 8 sesiones tiene un coste de 190 euros, buscando que los pacientes puedan completar el tratamiento.