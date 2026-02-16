Juan Pablo Mena, peluquero: "En 2022, mi tía me dijo que debería ir a España porque me iba a ir mejor, trabajé en la construcción, como jardinero o lavando coches antes de dedicarme a esto"

La historia de Juan Pablo Mena, un peluquero de origen colombiano, ha sido compartida en el programa de COPE 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Para las personas con movilidad reducida, tareas cotidianas como dar un paseo o hacer la compra se convierten en una auténtica odisea. Por ello, Mena ha puesto en marcha Cuidaloc, una peluquería a domicilio en Gran Canaria que facilita la vida a este colectivo, un modelo de negocio que recuerda a otros oficios itinerantes que llevan servicios básicos a quienes más los necesitan.

Una necesidad desatendida

La idea surgió mientras trabajaba en una barbería convencional. Según relata, recibieron una llamada para un servicio a domicilio, pero el negocio no lo ofrecía. Fueron sus propios jefes quienes le animaron a atender la petición personalmente: "Mira, Pablo, si a ti no te importa, vas y le cortas el cabello al caballero".

Ya en el domicilio, la esposa del cliente le confesó que había contactado con varios establecimientos antes que con el suyo. La respuesta que recibió de todos ellos fue la misma: le comentaron que "ellos no iban a perder el tiempo yendo a las casas".

Facebook: Juan Pablo Mena Juan Pablo Mena

Esa experiencia le hizo reflexionar: "¿cuántas otras personas deben estar sufriendo esta misma situación?". Así nació Cuidaloc, una iniciativa que no solo ofrece un cambio de look, sino que también es una forma de cuidar la dignidad de las personas. Su enfoque en un servicio tan demandado demuestra cómo los emprendedores pueden encontrar nichos de mercado que responden a necesidades sociales reales.

Del fútbol a las tijeras

Sorprendentemente, Juan Pablo nunca pensó en dedicarse a la peluquería. Como muchos chicos, su gran pasión desde niño era el fútbol, un hobby que empezó a practicar con apenas cinco años y que pronto se convirtió en el centro de su vida.

Su talento con el balón le abrió camino en el deporte profesional. "El nivel futbolístico me llevó a jugar a Perú", recuerda. Sin embargo, su carrera en el fútbol no prosperó como esperaba. Cuando "las cosas con el fútbol no se dieron", decidió cambiar de rumbo y se dedicó "al tema de la barbería", sustituyendo el balón por los peines y las máquinas de afeitar.

El sueño español en Canarias

Tras varios años trabajando como peluquero en Lima, sintió que Latinoamérica se le quedaba pequeña y decidió buscar un futuro mejor en Europa. En 2022, animado por su tía, se mudó a Telde, un municipio de Gran Canaria. "Mi tía me dice que debería venirme acá, que acá me va a ir mejor", explica sobre la decisión que cambió su vida.

Facebook: Juan Pablo Mena Juan Pablo Mena

Su llegada a España fue complicada por no tener papeles, lo que le obligó a aceptar trabajos esporádicos en la construcción, como jardinero o lavando coches. "Cositas que me iban saliendo por ahí", comenta. El surgimiento de nuevas profesiones con un fin social como la suya contrasta con oficios que han ido desapareciendo con el tiempo pero que en su día fueron igual de necesarios.

Finalmente, regularizó su situación y consiguió un puesto en una peluquería, el paso previo a lanzar su propio proyecto. Hoy, su iniciativa permite que muchos vecinos que lo tenían difícil puedan volver a disfrutar de un servicio esencial, demostrando que los negocios con conciencia social son más necesarios que nunca.