José, agricultor: "Si tienes un huevo en tu casa, no vas a ir a comprarlo fuera, primero te comes el que tienes y luego ya compras el de fuera"

José, un agricultor de Almería, ha resumido con una lógica aplastante el sentir general del campo español durante una intervención en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. En conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo', el productor ha expuesto una de las principales reivindicaciones del sector primario usando un ejemplo tan gráfico como rotundo: "Si tú tienes un huevo en tu casa, no vas a ir a comprarlo fuera, primero te comes el huevo que tienes tú en tu casa y luego compras de fuera". Una metáfora que encapsula la frustración de ver cómo el mercado favorece el producto extranjero mientras el nacional se queda en el campo.

El agricultor, que se dedica al cultivo de tomate y calabacín entre otros, ha lamentado situaciones como la de no encontrar uvas de Almería o Murcia en los lineales, teniendo que comprar "las de Perú o de Brasil". Esta situación, denuncia, provoca que las de "aquí estén tiradas". Según José, el sistema actual parece "estimular que compres de fuera y que el de aquí se quede en casa acostado, cobrando la paga y tocando la pandereta". Una situación que aboca a muchos a sentirse, como le ocurre a otro agricultor, el dueño de un videoclub a punto de cerrar.

Lo único que pedimos es primero lo nuestro y luego lo de los demás"

La defensa de lo local es una petición compartida por todo el sector. "Lo único que pedimos es primero lo nuestro y luego lo de lo demás", ha sentenciado José, recordando el papel crucial que jugaron durante la pandemia. "No nos acordamos de cuando fue el COVID, que los únicos que estuvieron al pie del cañón fueron agricultores, ganaderos, sector primario, abasteciendo a todo". En ese momento, ha añadido, España demostró no ser capaz de fabricar "un trozo de tela para una mascarilla", mientras el campo garantizaba el suministro de alimentos.

Además, ha defendido la seguridad y calidad de los productos nacionales frente a las dudas que a veces se plantean. José ha sido tajante al respecto, apelando de nuevo a la lógica: "Si el primero que se come un tomate soy yo, mi mujer, mi hijo, mi suegra, ¿cómo voy a echarle yo algo malo para que se lo coman ellos?". Para él, es inconcebible que un productor atente contra la salud de sus propios consumidores, empezando por su familia. "Vamos un poco a mimar lo que tenemos, que es como digo yo, si tú tienes una cabra que te da leche, tú no la vas a maltratar".

La brecha del campo a la mesa

Otro de los puntos sangrantes para el sector es la enorme diferencia de precio que existe entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor final. Un oyente ha expuesto el caso de las aceitunas, que se pagan al productor a "2,40 y después ellos la venden a 4 o 5 euros. El intermediario se lo lleva todo". José ha corroborado este desfase, explicando que, aunque ahora el calabacín tiene "un precio más o menos asequible para el agricultor", al final "el consumidor paga siempre el mismo precio, esté caro, esté barato". Unas condiciones que llevan a muchos a apenas cobrar el salario mínimo por su trabajo.

El productor almeriense también ha señalado que las condiciones climáticas adversas, como el frío y los fuertes vientos, están detrás de la situación actual de muchos cultivos, más allá de discursos grandilocuentes. "El invierno es cuando llueve y el verano es cuando hace calor", ha afirmado con ironía. A estas dificultades se suma la inseguridad, como los robos en invernaderos cuando los precios de productos como el calabacín o el tomate suben, lo que les obliga a "hacer guardias".

El poder del consumidor

La responsabilidad del consumidor ha sido otro de los temas centrales del debate. Un oyente llamado Tino, de Alicante, ha sido muy claro: "Nosotros somos los máximos culpables, porque vamos a comprar y compramos todo lo que vemos". Su consejo es firme: no comprar productos de fuera "porque España tiene de todo". Una elección consciente en el supermercado que puede ser clave para revertir una situación que amenaza con la falta de relevo generacional en el campo.

Esta idea ha sido respaldada por el presentador y por otros oyentes, que han puesto ejemplos como el de encontrar legumbres de Canadá o Estados Unidos en las tiendas, teniendo España una producción de alta calidad. La conclusión es clara y la compartía una ponedora llamada Maite: "Yo, o son productos españoles, o si no, no compro, y creo que es la mejor forma de ayudarles". Al final de su intervención, como reconocimiento a su testimonio, el programa ha anunciado la entrega a José del diploma oficial de 'ponedor de calles'.