Jorge Otto, dueño de una bodega: "Hay vinos que van a llegar más caros, si costaba 4.000 euros enviar un contenedor a Oriente Medio, ahora estamos en 8.000"

El bodeguero de Huesca, Jorge Otto, tiene 16.000 botellas de vino varadas en la zona del estrecho de Ormuz. La producción de su bodega familiar, Otto Bestué, en Enat, se ha visto directamente afectada por el conflicto en Oriente Medio, que dura ya 18 días. Esta situación, abordada en el programa 'Herrera en COPE' con Sofía Buera, ha obligado a Otto a buscar soluciones urgentes para su vino.

El principal problema, según ha explicado Otto, es que muchos de sus productos son vinos jóvenes que "hay que venderlos en el año". El reloj se pone a cero tras la vendimia en septiembre, por lo que necesita encontrar un comprador antes de la siguiente cosecha. Afortunadamente, el bloqueo le ha pillado a principios de año, dándole un margen para redirigir la mercancía.

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Costes disparados y nuevos mercados

El coste del transporte se ha disparado. Jorge Otto ha detallado que el precio para llevar un contenedor a Taiwán "se ha multiplicado por 3" recientemente. Para la zona afectada, el coste ha pasado de 4.000 euros a 8.000 o 9.000 euros. Este sobrecoste se repercute en la botella, encareciendo el vino en el país de destino y provocando una caída en la demanda.

El coste del vino se les va a disparar y van a frenar las importaciones" Jorge Otto Dueño de una bodega

Ante esta situación, muchos importadores frenarán sus compras. "El coste del vino se les va a disparar y van a frenar las importaciones", ha afirmado Otto. Por ello, la bodega ya está buscando activamente otros compradores y mercados. "Ahora estamos aquí en Province, una feria en Alemania, buscando otras partes del mundo donde poder vender ese vino", ha comentado.

La incertidumbre se extiende a otros sectores

La situación de Otto no es un caso aislado. Cecilio Peregrín, director de Primaflor y presidente de la patronal FEPEX, ha confirmado que el sector de frutas y hortalizas también sufre la subida de costes. Peregrín ha señalado el encarecimiento de los combustibles, la maquinaria y los fertilizantes, además de "la incertidumbre que produce esta situación", que obliga a replantear inversiones.

Por su parte, Roberto Alonso, secretario general de ANFACO-CECOPESCA, la patronal de las conserveras de pescado, ha resumido el alcance del problema. "Lo que estamos viviendo es que afecta a todo lo que se mueve por mar y a todo lo que consume energía", ha declarado. Alonso ha explicado que, aunque el mercado de Oriente Medio no es su principal destino de exportación, el impacto es notable en los fletes y los costes energéticos.

Rutas alternativas y la mirada en el futuro

Una de las consecuencias directas del bloqueo es la necesidad de buscar rutas marítimas alternativas. Alonso ha mencionado que algunas navieras ya se plantean no transitar por el Canal de Suez, optando por rodear el cabo de Buena Esperanza. Esta alternativa supone un retraso de entre "8 y 15 días" en los trayectos, afectando a la planificación y los costes.

Ambos representantes patronales han advertido que, aunque las empresas están intentando "aguantar el tirón", llegará un momento en que tengan que "repercutir los costes" en los clientes. Peregrín ha sido claro al respecto: "Estamos ya casi casi al límite", ha dicho. Por ello, los sectores afectados monitorizan la situación día a día y esperan la implementación de medidas de apoyo por parte de las administraciones para paliar una espiral de incertidumbre que, aseguran, "no beneficia a nadie".