El profesor Armando Zerolo analiza el vacío de la extrema izquierda en España: en búsqueda de un candidato

La izquierda radical en España busca un nuevo liderazgo mientras la cuenta atrás para las próximas elecciones no se detiene, un escenario en el que nombres como el de Pablo Bustinduy ya se han descartado. Sobre este tema ha reflexionado el profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', presentado por Jorge Bustos.

La trampa de la extrema izquierda

Zerolo comienza su análisis indicando que, tras las elecciones en Castilla y León, "vuelve a sonar la expresión extrema izquierda". Sin embargo, plantea que la pregunta sobre su paradero "tiene truco", ya que los malos resultados y la falta de relevo para Yolanda Díaz podrían llevar a la conclusión errónea de que este espectro político ha desaparecido.

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Esta percepción, según el profesor, induciría a creer que "el PSOE de Sánchez es de izquierda moderada", una afirmación que considera muy alejada de la realidad. Para Zerolo, el problema de fondo es otro completamente distinto.

La tesis principal de Armando Zerolo es que no hay más hueco en el espectro más radical porque ese lugar ya lo ocupa el Partido Socialista. "Lo que no existe es más espacio en la extrema izquierda, pero porque ya está suficientemente ocupado por el partido socialista", asegura. Añade que para escorarse aún más solo quedaría defender "la violencia anarquista, la expropiación de la propiedad privada y acabar con la monarquía", algo que no cree que "tenga mucho rendimiento electoral".

El gran hueco de la socialdemocracia

Frente a la saturación del espacio radical, el profesor de la CEU San Pablo identifica una oportunidad en otro punto. Sostiene que "donde sí hay espacio, porque entre todas las izquierdas han dejado un gran vacío, es para una izquierda moderada que defienda el parlamentarismo, la unidad nacional, la socialdemocracia y el pluralismo democrático".

Finalmente, Zerolo concluye su reflexión reformulando la cuestión inicial. A su juicio, el debate no debería centrarse en la ubicación de los radicales, sino en el futuro del progresismo moderado. "La pregunta no es dónde está la extrema izquierda, sino si la izquierda moderada está dispuesta a disfrutar el enorme espacio vacío que ha dejado ella misma", sentencia.