"Para finales de 2026, con sólo 100 euros los españoles que cumplan estos requisitos podrían crear una empresa en 48 horas"

Pilar García de la Granja ha detallado este jueves la “revolución empresarial” que ha lanzado Bruselas, durante su intervención en la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa ‘Herrera en COPE’. Según ha explicado, la iniciativa aborda dos de los problemas fundamentales para los empresarios en Europa: la burocracia y los impuestos. La propuesta busca armonizar las condiciones y unificar los requisitos legales dentro del mercado único para permitir que las empresas innovadoras crezcan más rápido y con menores costes.

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Un ‘Delaware’ a la europea

La experta en economía ha destacado las medidas más llamativas de la propuesta, que ha comparado con las facilidades de Delaware en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran la posibilidad de registrar nuevas empresas en 48 horas con un coste inferior a 100 euros. “Es muy increíble, yo lo tuve que leer 2 veces”, ha admitido García de la Granja a Jorge Bustos. Además, la normativa elimina el requisito de capital social mínimo, lo que, en su opinión, “facilita que las buenas ideas no se queden en el tintero por falta de recursos iniciales”.

El objetivo, según ha detallado la periodista, es “abandonar ese laberinto burocrático” y evitar la fuga de talento para que las empresas europeas puedan “competir, por fin, globalmente”. Esta medida responde a la actual fragmentación del mercado, donde los empresarios se enfrentan a 27 sistemas jurídicos diferentes y, en el caso de España, a la complejidad de 17 administraciones regionales, una situación que ha calificado como “la locura”.

El perfil de la startup innovadora

Pilar García de la Granja ha matizado que esta nueva legislación está dirigida específicamente a las startups innovadoras. Según la definición aportada, se trata de empresas con menos de 100 empleados, una facturación anual por debajo de los 10 millones de euros y menos de 10 años de vida. Un requisito clave es que sus costes de I+D representen “al menos un 10 por 100 de sus costes operativos”, lo que implica, ha señalado, “que no aplica en el 98 por 100 de las pymes que tenemos en España”.

EFE La presidenta de a Comisión, Ursula von der Leyen

La normativa también se aplicará a las empresas innovadoras en fase de escalar, definidas como aquellas que facturan más de 10 millones, han incrementado su plantilla un 20% en los últimos dos años, emplean a más de 750 personas y no cotizan en bolsa. El régimen también contempla que la inversión en investigación y desarrollo pueda ser del 10% de sus costes en los últimos tres años o, alternativamente, del 5% de su facturación.

Un marco legal y digital unificado

La propuesta de la Comisión Europea, que aún debe ser negociada con los Estados miembro y el Parlamento Europeo, pretende crear un conjunto de reglas empresariales unificadas. Esto permitirá que las empresas se registren una sola vez a nivel europeo para obtener automáticamente sus números de identificación fiscal y de IVA. Además, se podrán realizar operaciones de financiación y gestión de forma totalmente digitalizada durante todo el ciclo de vida de la compañía, incluidos los procesos de liquidación o insolvencia.

Para evitar abusos, el plan contempla una lista de prácticas prohibidas y salvaguardias en el plano laboral. Bruselas también insta a los países a crear salas judiciales especializadas para litigios vinculados a esta normativa y estudia permitir el teletrabajo transfronterizo al 100% para estas empresas en el futuro.

Algo está cambiando y la gente se está poniendo muy nerviosa" Pilar García de la Granja Experta económica

Este nuevo marco legal, que podría estar listo para finales de este año, es un paso hacia la creación de un “[_Silicon Valley europeo_]”, como apuntaba Jorge Bustos. “Por algún sitio hay que empezar”, ha concluido Pilar García de la Granja, añadiendo que “algo está cambiando, desde luego, aquí algo está pasando y la gente se está poniendo muy nerviosa”.