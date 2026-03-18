Indignación vecinal en Sevilla: crean patrullas ciudadanas para expulsar a los 'gorrillas' de su barrio

Los vecinos del barrio de El Cerezo, en el distrito de la Macarena de Sevilla, han dicho basta. Hartos de la inseguridad, la suciedad y las amenazas de los 'gorrillas', han decidido organizarse para recuperar la tranquilidad de sus calles. A través de la plataforma SOS El Cerezo, han formado dos patrullas ciudadanas diarias que recorren el barrio para disuadir a los aparcacoches ilegales, cuya actividad ha derivado en una situación límite para los residentes.

Inseguridad y drogas en parques infantiles

José Antonio, portavoz de la plataforma, ha explicado en el programa '[La Tarde' de COPE] que el problema se ha agravado en el último año por la falta de presencia policial. Los vecinos se encuentran a diario con restos de drogas en parques infantiles, cristales de botellas rotas, excrementos y todo tipo de suciedad. "Beben dentro de esos parques, rompen las botellas ya cuando van alcoholizados hasta la ceja", ha denunciado el portavoz, describiendo un entorno peligroso para los niños que juegan en la zona.

La situación va más allá de la insalubridad. Las coacciones y amenazas son constantes, y la tensión es palpable. "Estamos viviendo situaciones de terror absoluto", ha afirmado José Antonio. El portavoz ha relatado un episodio reciente en el que la Policía Local incautó tres navajas diferentes a uno de los 'gorrillas', lo que evidencia el riesgo de que la situación degenere en violencia. "No nos sentimos protegidos para nada", ha sentenciado.

Estamos viviendo situaciones de terror absoluto" José Antonio Portavoz SOS El Cerezo

Aguántate ahora cuando te llama la policía, campeón" La incómoda situación durante una patrulla ciudadana

Nueva unidad policial y escepticismo vecinal

Precisamente para atajar estos "serios problemas de seguridad", tal y como los ha calificado el intendente de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, este mismo lunes ha comenzado a operar una nueva unidad de élite policial. El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), compuesto por 36 agentes con formación especial, ha tenido como primera actuación el barrio de El Cerezo.

Sin embargo, los vecinos acogen la medida con escepticismo. José Antonio ha transmitido las críticas del propio sindicato de la Policía Local de Sevilla, que denuncia la falta de efectivos. Según el portavoz, para crear esta unidad "han tenido que recortar efectivos de otros barrios". Esto plantea una duda sobre la efectividad real de la solución: "Si tapas un agujero con un dedo, el que has destapado, ¿qué vas a hacer con él?", ha cuestionado.

La actividad de los 'gorrillas' es ilegal y está prohibida en la mayoría de grandes ciudades. En Sevilla, la ordenanza antivandálica de 2008 ya preveía multas de 120 euros, pero no ha logrado erradicar el problema. El Código Penal considera esta práctica un delito de extorsión si hay coacciones, con multas que pueden alcanzar los 750 euros. La conflictividad ha llegado a tal punto que en 2023 se produjo una pelea multitudinaria entre dos grupos de 'gorrillas' con palos, piedras y tijeras por el control de los aparcamientos del estadio Benito Villamarín.