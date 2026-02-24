"Abaten a un cabeza del narcotráfico, pero nosotros como sociedad somos los que perdemos, incendian taxis, autobuses... Hay un temor, aunque tratamos de hacer una vida normal"

El Gobierno de México ha sacado pecho por el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero el vacío de poder ha provocado una ola de violencia por todo México. La incertidumbre ahora es máxima ante la posibilidad de que se desate una guerra aún más cruenta entre cárteles por el control del territorio.

Turistas, comerciantes y residentes de la región han permanecido confinados, esperando el fin de los disturbios. La ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit y vecina de Jalisco, ha sido uno de los escenarios del terror, con las salidas bloqueadas por coches incendiados y el transporte y los comercios paralizados.

Atrapada entre dos guerras

Una de estas personas es Silvia Cristina, que en el programa "La Linterna" de COPE ha relatado su experiencia. "Yo vivo en la ciudad de Tepic, Nayarit. Estamos justo en medio entre Sinaloa y Jalisco", explica para contextualizar la situación. Al despertar el sábado "fue donde, pues, nos dimos cuenta", con mensajes que pedían a la gente quedarse en casa.

El shock para ella fue doble, ya que la situación le trajo recuerdos de otro conflicto. "Fue un choque muy fuerte, porque a mí me tocó estar en Ucrania, cuando empezó la guerra ya", confiesa a Expósito. Su marido, de nacionalidad ucraniana, sigue en el país, donde repara turbinas de generadores de calor, viviendo el conflicto desde otro frente.

Para mí esta ambigüedad de de guerra, es algo muy fuerte"

La sociedad, la gran perdedora

Tras un fin de semana "prácticamente en llamas", este lunes los comercios han reabierto y los niños han regresado a los colegios, pero la calma es tensa. "No sé hasta qué punto podamos decir que es calma", asegura Silvia, que explica cómo es el sentir general de la gente de a pie ante la nueva situación que se abre tras la muerte de un gran capo.

Abaten a un cabeza del narcotráfico, pero nosotros como sociedad somos los que perdemos"

DPA vía Europa Press Elementos de la Guardia Nacional vigilan el traslado de una ambulancia forense, presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del cártel de la droga Jalisco Nueva Generación (CJNG), a las oficinas de la Procuraduría General de la República.

Siempre que abaten a un cabecilla "hay estos reajustes en los que se pelean, digamos, las plazas", lamenta. "Nosotros como sociedad, pues somos los que perdemos, porque, por ejemplo, ayer incendiaron taxis, autobuses de gente que que es lo que tiene su sustento de día a día. Sí hay un temor por la sociedad, aunque, pues sí, ya te digo, hoy abrieron todo, y y, pues, tratamos de hacer nuestra vida normal", relata Silvia Cristina.

A este temor se suma la desinformación, ya que "se dan mensajes de, incluso los grupos, ¿no?, del narco, que dicen que van a atacar a cierta hora, que mejor no salgan", cuenta. "Entonces, no sabes hasta qué punto es verdad y qué punto, pues no", lo que lleva a la gente a optar por la precaución y quedarse en casa.

El Mundial, en el punto de mira

La tensión ha escalado a nivel internacional y desde la Casa Blanca ya han advertido a los cárteles de las graves consecuencias de herir a ciudadanos estadounidenses. El periodista Julio César Ruiz, que estuvo retenido por este mismo cártel, explicaba en COPE que el escenario es de "auténtico terror", ya que a la lucha por la sucesión de "El Mencho" se suma la guerra civil en el Cártel de Sinaloa entre facciones, lo que puede fraccionar aún más a los dos grandes grupos criminales.

EFE Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo, en Guadalajara

La situación es especialmente preocupante porque en pocos meses México acogerá el Mundial de Fútbol. La selección española, de hecho, jugará en Guadalajara, una de las sedes del Mundial en zonas de disturbios, uno de los epicentros de la violencia. Diferentes analistas y expertos ya advierten del peligro que corre el Mundial en México, aunque no se esperan cambios de sede.

Mientras la violencia de los cárteles no cesa, diferentes actores sociales intentan construir la paz social en nuestra patria. Para Silvia Cristina, la vida sigue marcada por la violencia. Consiguió salir de Ucrania con su hija de poco más de un año en un "peregrinar" hasta la frontera con Rumanía, donde fue evacuada por la Fuerza Aérea de México. "Has salido de una guerra y casi, casi te has metido en otra", le comentaba el director de "La Linterna".