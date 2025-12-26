Sergio: "Ser pastor ya no es como antes. Mi abuelo se tiraba todo el día entre las ovejas; ahora se les da una vuelta, las ordeñamos y damos de comer y las dejamos tranquilas"

El oficio de pastor ha evolucionado, y Sergio Muñoz, un joven de Carriches (Toledo), es la prueba viviente. Como quinta generación de una familia de pastores, ha sabido mantener la tradición familiar dedicada a las ovejas, pero adaptándola a los nuevos tiempos.

Sus quesos, elaborados siguiendo la receta de su bisabuela, se han vuelto a colocar entre los mejores del mundo en el prestigioso certamen World Cheese Awards 2025, celebrado este año en Suiza.

Un legado familiar de cinco generaciones

“Soy la quinta generación de pastores y de siempre nos hemos dedicado a las ovejas”, explica Muñoz sobre sus orígenes. El trabajo diario incluye ordeñar las ovejas, sacarlas a pastar y elaborar sus propios quesos, aunque aclara que el oficio ya no es como antes: “Mi abuelo se tiraba todo el día entre las ovejas, ahora se da una vuelta, se ordeña, se las echa de comer, pero ya las dejamos tranquilas”.

Hacemos un queso diferente, un queso de autor” Sergio Muñoz Pastor y quesero

Familia quesera

Premios en la cuna del queso

El reconocimiento internacional no es nuevo para esta familia, que se define como “unos estudiosos de nuestra leche”. “Nosotros hacemos un queso diferente, un queso de autor”, afirma Sergio.

Este año, el premio ha sido para una de sus cuajadas lácticas de oveja, un queso de pasta blanda que ya obtuvo una medalla de oro en Lyon el año pasado y que ahora suma una de plata de los World Cheese Awards.

Además, cuentan con tres medallas en Francia para otros de sus productos, como el queso de 9 kilos ‘Gran Imperial’ o el ‘Ambrosía’, que ha recibido doble medalla de plata en Lyon y Suiza.

Ganar en países como Francia y Suiza tiene un significado especial, ya que son referentes mundiales en la elaboración de quesos. “Al final, Francia es un referente, y Suiza igual”, comenta Muñoz, añadiendo que Lyon “es, por así decirlo, la cuna de las pastas blandas”. Pero el éxito no se limita a los quesos, la familia también ha conseguido una medalla de oro por su yogur natural de oveja, elaborado con una receta propia con la que han dado “en la clave”.

La clave: materia prima y bienestar animal

Al ser preguntado por el secreto de su éxito, Sergio Muñoz lo tiene claro: no hay trucos, solo dedicación, pasión y años de experiencia. “El secreto está en la paciencia, la materia prima, que es la leche de nuestras ovejas”, detalla.

Para él, la clave fundamental es el bienestar animal: “Cuidar mucho la alimentación de la oveja, que la oveja no esté estresada… creo que es la raíz de todo”. Concluye con una afirmación rotunda: “Sin una buena materia prima, al final no podrías tener un buen queso”.