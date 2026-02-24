"Además del problema de los aranceles, está el de la fortaleza del euro y la debilidad del dólar, es decir, para nosotros, ir a Estados Unidos es más barato, pero vender productos más caro"

La economía mundial afronta un nuevo escenario de incertidumbre con la entrada en vigor del nuevo arancel global del 10 %impuesto por Donald Trump a todos los productos que ingresen en Estados Unidos. Esta medida, analizada en 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, se suma a la complejidad del tipo de cambio entre el euro y el dólar, generando un doble desafío para las empresas españolas.

El gravamen se aplicará inicialmente durante un periodo de 150 días a cualquier país, aunque el presidente de Estados Unidos ya trabaja para aumentarlo hasta el 15 %. Estos movimientos, como la subida de aranceles tras la decisión del Supremo, se producen después de que el tribunal declarase ilegales los aranceles anteriores, al considerar que el mandatario se extralimitó en sus funciones.

La reacción de la Unión Europea

Como respuesta, la Unión Europea ha decidido dejar sin efecto el acuerdo comercial que mantenía con Estados Unidos hasta que haya más claridad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calcula que el arancel medio en España baja al 12,6 % y que la situación es "ligeramente más favorable para la mayoría de productos españoles". Bruselas ha insistido en pedir "claridad total" a EE.UU., mientras otros países como India, China o el Reino Unido estudian sus próximos pasos.

La experta Pilar García de la Granja ha subrayado en 'La Linterna' la inestabilidad que esto genera para las empresas y la inversión. Según ha explicado, "el dinero busca dos cosas, Ángel, un marco jurídico claro y estable, y un campo de juego fiscales y laborales definido. Nada de esto lo da Trump". Esta falta de previsibilidad complica la planificación a largo plazo de las compañías.

Desequilibrio en la balanza comercial

Estos aranceles han provocado que la balanza comercial española sufra un gran desequilibrio. Han aumentado las importaciones desde China mientras que las exportaciones a otros países europeos y a Estados Unidos se han hundido. Según los últimos datos, por cada 100 euros de productos comprados en el extranjero, España solo vendió 87, lo que evidencia qué significa tener un déficit comercial.

Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, ha advertido de los riesgos de esta dinámica. "Tenemos que cuidar la competitividad, porque si sigue esta tendencia, en algún momento podríamos, digamos, tener una situación menos cómoda desde el punto de vista de la financiación de la economía", ha señalado. Una balanza comercial desfavorable limita la creación de empleo estable y bien pagado al no crecer en sectores de alto valor.

A pesar del panorama, la inversión sigue siendo clave, como demuestra el caso de Roberto Domínguez, propietario de una empresa de disfraces gallega. Gracias a su apuesta por la expansión en Europa, donde tiene la mitad de su mercado, ha logrado consolidar su negocio. "Una vez que consolidamos tres países, el abrir más países pues no no está siendo ningún problema", afirma Domínguez.

El doble golpe del euro fuerte

Pilar García de la Granja ha señalado que el problema es doble para la economía española. "Por un lado, el problema de los aranceles. Por otro lado, está el problema de la fortaleza del euro y la debilidad del dólar", ha explicado. Esto implica que para los españoles "ir a Estados Unidos ahora es más barato, pero vender allí nuestros productos cuesta mucho".

Esta situación cambiaria favorece las importaciones de productos estadounidenses, que resultan más baratos, pero penaliza duramente a los exportadores españoles. Además, la experta ha añadido que España "se está comportando muy cara" debido a la "subida exponencial y espectacular" del coste salarial y el coste energético, dos factores clave en la producción, según datos de Funcas.