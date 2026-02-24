Joaquín Robles, analista económico: "Cada vez hay más españoles invirtiendo en este valor refugio, al final, le estás prestando dinero al Estado con las letras del tesoro"

Las imágenes de largas colas a las puertas del Banco de España para comprar letras del tesoro parecen haber pasado a la historia. Los últimos datos confirman un cambio de ciclo: los hogares españoles ya no son los principales tenedores de esta deuda pública, acumulando 16 meses consecutivos de caídas en su inversión. Esta tendencia ha llevado a que la cifra en 2025 cierre en 19.000 millones de euros, un 25 por 100 menos que el año anterior. Este fenómeno ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presentador, Expósito, junto a la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha conversado con Joaquín Robles, analista económico de Banco BiG, para desgranar las claves de este nuevo escenario.

El fin del idilio del pequeño ahorrador

La razón principal de este cambio, según Robles, es la "prioridad de atractivo". El analista explica que, con la "vertiginosa subida de los tipos de interés", las letras fueron de los primeros activos en ofrecer una alta rentabilidad, mientras los bancos tardaron más en remunerar el ahorro. Ahora la situación se ha invertido. El ahorrador particular se ha encontrado con que "la deuda pública ha dejado de ser el producto estrella".

El motivo es claro: su rendimiento ya no compensa el aumento del coste de vida. "Mientras la rentabilidad de las letras a 12 meses ya casi no alcanza ni el 3 por 100, la inflación oficial es alrededor del 3 por 100", señala el experto. Además, el ahorrador ya tiene a su alcance otras alternativas que están ofreciendo más rentabilidad, como depósitos o cuentas remuneradas, sin olvidar que la tributación del ahorro también es un factor a tener en cuenta.

El capital extranjero toma el relevo

El hueco dejado por los inversores nacionales ha sido ocupado por el capital foráneo. Actualmente, los inversores extranjeros ostentan el primer puesto, con más de 33.000 millones de euros. Robles atribuye este interés a varios factores. En primer lugar, destaca "la mejora de la confianza internacional en España", que se posiciona como "una de las economías europeas que más está creciendo". En segundo lugar, el "menor peso de los inversores domésticos [...] ha dejado más espacio para que los extranjeros tengan un mayor peso relativo".

A pesar de esta tendencia a la baja, los hogares españoles todavía mantienen una posición relevante, aglutinando casi el 25 por 100 de la inversión total. Para Robles, esto demuestra que las letras del tesoro siempre conservarán su componente de "valor seguro, de valor refugio". El analista es contundente al respecto: "Al final, le estás prestando dinero al estado español, y creo que si incumpliera sus obligaciones de pago, la menor preocupación debería ser el dinero que ahí está invertido".

El experto recuerda que siempre existirá un grupo de ahorradores que, independientemente de la rentabilidad, "se sienta a gusto invirtiendo en el tesoro". Esta preferencia se observaba incluso cuando los rendimientos eran inferiores al 0,5 por 100. Un dato que apoya esta idea es el volumen de dinero que los españoles mantienen sin remunerar: "hay alrededor de 1 billón de euros en cuentas corrientes a la vista", apunta Robles, lo que subraya la importancia de considerar opciones para asegurar el ahorro para la pensión.

Alternativas para un ahorrador más exigente

La inflación ha calado entre los pequeños ahorradores, que ahora entienden que "ya no vale con hacer un depósito, sino que hay que hacer un poquito más". Por ello, están explorando nuevas vías. Los más conservadores optan por "cuentas remuneradas, de fondos monetarios o de depósitos bancarios que ya te dan prácticamente lo mismo". Otros, con un perfil algo más arriesgado, se están decantando por "fondos de inversión a corto plazo" o "carteras muy conservadoras que te dan ese pequeño plus que te ayuda, por lo menos, a batir la inflación".

De cara al futuro, el analista anticipa que la demanda de letras del tesoro "van a ir poco a poco perdiendo peso". Aunque seguirán teniendo su público, "nada nos hace pensar en el corto plazo que puedan ganar atractivo en cuanto a rentabilidad", concluye. Por tanto, la tendencia a la baja en la inversión de las familias españolas en este producto parece que continuará.