Juan José Zapata, experto en alergias: "Tenemos un año donde la polinización es bastante intensa y producirá bastantes problemas a la población"

Aunque todavía quedan varias semanas para la primavera, las alergias ya han comenzado a manifestarse con fuerza. Un invierno con abundantes lluvias y una reciente subida de las temperaturas han provocado que los niveles de polen en el aire estén subiendo de forma intensa, especialmente de especies como el ciprés. Esta situación, que complica la vida de muchas personas, ha sido analizada por el doctor Juan José Zapata, presidente del comité de aerobiología clínica de la sociedad española de alergología, en el programa 'La Linterna' de la cadena COPE.

La ausencia de lluvias en las últimas semanas ha disparado la floración en varias zonas, con alertas por niveles extremos de polen en provincias como Granada. En otras, como Sevilla, la humedad acumulada durante el invierno ha contribuido a la proliferación de alérgenos como la Alternaria, complicando el escenario para los alérgicos antes incluso de la llegada del polen primaveral.

Un inicio de polinización "muy brusco"

El doctor ha explicado que las borrascas concatenadas del invierno defenestraron la polinización de especies tempranas como el ciprés o la urticácea, ya sea por el "efecto lavado del polen en el aire" o porque la planta no pudo polinizar. Esto generó una "falsa seguridad" en los alérgicos. Sin embargo, el aumento de las temperaturas en los últimos días ha cambiado drásticamente el panorama.

HOSPITAL VIRGEN MACARENA Test cutáneo de alergias

Este cambio ha provocado que las cupresáceas "empiecen a polinizar de una manera muy brusca", lo que ha aumentado "extraordinariamente la concentración" de su polen. Como resultado, se están registrando "niveles muy altos" en casi todo el territorio nacional, ocasionando numerosos síntomas entre la población afectada.

La alergia, una "epidemia" que ya no entiende de edad

Uno de los aspectos que ha destacado el experto es el cambio en el perfil del paciente alérgico. Si antes era una patología asociada a niños y adolescentes, ahora "es mucho más fácil de ver pacientes por encima de los 65 años con patologías de novo".

La Organización Mundial de la Salud ya habla de las enfermedades alérgicas como una epidemia no infecciosa del siglo veintiuno"

De hecho, el doctor Zapata ha recordado que "la Organización Mundial de la Salud ya habla de las enfermedades alérgicas como una epidemia no infecciosa del siglo veintiuno", y se prevé que afecte al 50% de la población en zonas industrializadas. Este aumento no se debe solo al polen, sino a un "cóctel" de factores que incluye la contaminación y el cambio climático.

Según ha señalado, estos factores hacen que las plantas polinicen "mucho más" y que los alérgenos del polen se vuelvan "más agresivos". Todo ello, sumado a una mayor exposición de las mucosas a irritantes, agrava la situación.

Alamy Stock Photo Plantación de paulownia en flor, Paulownia tomentosa, camino militar 'cami militar', Campos, Mallorca

Cómo combatir los síntomas: diagnóstico y prevención

Para hacer frente a esta situación, el alergólogo subraya que lo "principal siempre es tener un buen diagnóstico". Saber qué polen produce la alergia permite consultar las predicciones en la página web Polenes.com, mantenida por la Sociedad Española de Alergología, y anticiparse a los picos de polinización.

Son muy útiles para defenestrar rápidamente las sintomatologías"

Zapata recomienda "tomar la medicación que su alergólogo le prescribió" en cuanto se observe un aumento en la tendencia del polen, para no dejar que los síntomas se agraven. Ha afirmado que los tratamientos, como los antihistamínicos o broncodilatadores, "son muy útiles para defenestrar rápidamente las sintomatologías".

Junto al tratamiento, el doctor insiste en la importancia de las medidas de control ambiental. Entre sus consejos se encuentra ventilar la casa solo 10 minutos por la mañana y por la noche, evitar el deporte en zonas ajardinadas, ducharse al volver a casa y, crucialmente, no tender la ropa en el exterior, ya que actúa como un "verdadero captador de polen". El uso de mascarillas FFP2 también es una opción eficaz.

De cara a los próximos meses, el presidente del comité de aerobiología clínica de la SEAIC ha advertido de que, si las temperaturas siguen al alza, es posible que "se adelante un poquito la primavera, sobre todo la polinización de gramíneas" y que dure más tiempo. Aunque factores como la lluvia o el viento pueden modificar el escenario, la previsión sobre el papel es clara: "posiblemente tengamos un año donde la polinización sea bastante intensa y pueda producir bastantes problemas a nuestra población".