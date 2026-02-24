Aurora García, neuropsicóloga, sobre los Therian: "No es una enfermedad, pero cuando reemplaza la identidad humana, sí se podría presentar un problema clínico"

Las imágenes han circulado con insistencia durante los últimos días: decenas de personas se congregan en ciudades como Barcelona para observar a jóvenes con máscaras de animales que andan a cuatro patas e imitan su comportamiento. Son los llamados Therian, personas que se identifican con un animal. Un fenómeno que ha culminado con quedadas que, en algunos casos, han terminado con detenidos por agresiones y que ha puesto el foco sobre esta comunidad.

¿Qué es ser un Therian?

Un Therian es, en esencia, "una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial", según explica Finn, un adolescente que se siente un lobo gris albino. Para muchos, lo que empezó como una conexión espiritual profunda con un animal se ha convertido en una parte fundamental de su ser. "Ya desde muy pequeño me empecé a comprar orejas, ya las típicas que encuentras en un bazar, y claro, eso me hizo rebuscar un poco más para saber sobre qué era", relata el joven. Él mismo desmiente la creencia popular: "La gente se cree que pensamos que somos animales que vamos todo el día a 4 patas, pero en realidad es simplemente una conexión espiritual y nada más".

La comunidad es diversa; algunos se identifican como perros por su lealtad, otros como zorros por su astucia, o incluso pastores belgas. "Yo miro a un pastor belga y yo digo, yo soy yo", afirma uno de ellos. Aunque el término surgió en los años 90, las redes sociales han provocado su resurgimiento, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Este sentimiento de identidad es una parte crucial de su manera de ser.

La gente tiene miedo de las diferencias, la gente tiene miedo de absolutamente todo"

EFE Un joven sostiene un cartel durante la primera reunión de Therians en la Ciudad de México, México.

La visión de la neuropsicología

Para analizar este comportamiento, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con la neuropsicóloga Aurora García Moreno, quien explica que ser Therian "es una manera de expresar parte de la personalidad de estas personas, de sus emociones, sus valores, o incluso algunas vivencias". Para otros, puede actuar como "un mecanismo de afrontamiento ante situaciones que son vulnerables o una manera de autoafirmación". La experta lo enmarca en una búsqueda de identidad y de pertenencia al grupo, similar a la de otras tribus urbanas como los seguidores de la cultura manga. El fenómeno therian es un síntoma de nuestro tiempo que refleja estas búsquedas.

La cuestión clave es si esta conducta puede considerarse un trastorno. García Moreno es clara: "Esta manera de comportarse no tiene que estar relacionado con un trastorno mental ni una enfermedad". Sin embargo, matiza que el límite existe. "Cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, sí se podría presentar y considerarse un problema clínico". La neuropsicóloga subraya que estos jóvenes "no están desconectados de la realidad" ni sufren delirios, pues son conscientes de su condición humana. De hecho, a pesar de que algunos colectivos animalistas han expresado su preocupación, desde PACMA se desmarcan del movimiento Therian, aclarando que no lo consideran una forma de animalismo.

No es una enfermedad, pero cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, sí se podría presentar y considerarse un problema clínico"

EFE Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino

El papel de la familia y las redes

Ante la situación de que un hijo se identifique como un animal, Aurora García recomienda, en primer lugar, "escucharles sin juzgarles". Es una etapa de descubrimiento y la reacción familiar puede reforzar o agravar la conducta. La escucha permite entender la necesidad psicológica que puede estar cubriendo esa identificación. Un joven cuenta su experiencia: "Honestamente, la primera charla con mi familia fue decir, mirá, yo soy esto, yo me identifico de esta forma, yo soy así, no puedo cambiar. Ellos lo entendieron, me apoyaron". La experta aconseja observar si la conducta afecta a la vida diaria y, de ser así, "acudir a algún profesional de la salud mental" para fortalecer la autoestima y ayudar a construir una identidad unificada.

Respecto a la influencia de las redes, García Moreno les resta culpabilidad directa. Considera que, como en otras épocas con los punkis o los skins, siempre han existido grupos para expresar una identidad. "Las redes sociales, por supuesto que dan mayor visibilidad y pueden validar fenómenos de este tipo", ya que la información se difunde con enorme rapidez y "puede servir de espejo para muchos adolescentes". No obstante, concluye que mientras no se pierda el contacto con la realidad, "es como cualquier otra tribu urbana que ha podido ver en cualquier momento de nuestra historia".