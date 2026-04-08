Eduardo Siverio, cocinero: "Hay cafeterías que te sirven un espresso con siete gramos de café y otras con 18, se nota la intensidad y la calidad"

El cocinero e 'influencer' Eduardo Siverio, más conocido en redes como 'Mi Alter Edu', ha charlado con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE sobre una de sus grandes pasiones: el café. Siverio, que cuenta con más de dos millones de seguidores, ha confesado que no solo disfruta de beberlo, sino que, al trabajar en hostelería, le encanta el proceso de prepararlo. "Disfruto también de hacerlo, y entro en un bucle que podría estar todo el día tomándolo", ha afirmado.

El margen de beneficio del café

Preguntado sobre la rentabilidad de esta bebida, Siverio ha confirmado que "el café es una cosa que deja mucho margen". Según ha explicado, el beneficio depende de la receta del barista y los gramos que se incluyan en cada extracción. "De una bolsa de un kilo está sacando una barbaridad de café y por tanto, pues sí que deja bastante beneficio", ha detallado el cocinero.

La clave de la rentabilidad y de la calidad, según el cocinero, está en la cantidad de producto utilizado. "Hay cafeterías que te sirven un espresso con siete gramos de café y otras con 18", ha afirmado, una diferencia que, evidentemente, "se nota en la intensidad y la calidad del café". Por ello, ha insistido en que es importante "encontrar un equilibrio" para no sacrificar la calidad final en busca de mayores márgenes.

Hay cafeterías que te sirven un espresso con siete gramos de café y otras con 18, se nota la intensidad y la calidad"

el doctor Salvador Macip, director de los estudios de salud de la UOC e investigador de la fundación Pasqual Maragall, ha matizado que se trata de "un estudio de asociación, una asociación estadística".

¿Somos un país 'cafelechista'?

El 'influencer' no ha dudado en afirmar que "España es 'cafelechista'". Aunque ha reconocido que la cultura del café solo está más arraigada en Italia, "donde nacen las máquinas espresso", en nuestro país hay "mucha, mucha, mucha cultura de tomarlo con leche". Un hábito que puede ser saludable si se siguen ciertas pautas.

A esta tendencia se suma el "romanticismo" que han impulsado las redes sociales. "Una imagen en un café bien lateado, con una buena textura en la leche", vende mucho, ha asegurado Siverio, lo que ha contribuido a que estemos "en un momento que se consume bastante".

Sobre el característico olor, el cocinero cree que su poder reside en la capacidad de evocar recuerdos. "El aroma a café recién hecho nos recuerda a tostados y muchos olores de la infancia", ha comentado, asociándolo a la imagen de "la moca italiana que preparaba la abuela en casa".

La inversión en el café casero

Siverio también ha reflexionado sobre la creciente complejidad de los pedidos, con una enorme variedad de leches y endulzantes. "Cada vez hay más posibilidades", ha dicho, y los clientes aprovechan para pedir exactamente lo que quieren: "Aquí me voy a sentir yo, me voy a dar yo la importancia que tengo".

También se ha abordado la tendencia de invertir en equipamento para el hogar, con gente que tiene "cafeteras en casa de 500 euros". Siverio lo considera "maravilloso", ya que demuestra que la gente disfruta de todo el proceso, como "entender lo importante que es la molienda" o "moler al último momento para que el café esté más fresco".

uno de los pilares de las coffee raves es la socialización.

A pesar de las modernas máquinas, ha querido reivindicar la cafetera moka tradicional. "Es una de las máquinas más maltratadas y que menos importancia le damos", ha lamentado, señalando que a menudo no se cuida el proceso, la limpieza o la temperatura, lo que puede acabar quemando el café.

Es una de las máquinas más maltratadas y que menos importancia le damos"

Finalmente, Eduardo Siverio ha confesado su forma favorita de tomarlo. O lo toma solo para empezar el día, o se decanta por un 'flat white', que consiste en un 'espresso' doble con un poco de leche texturizada. Esto le aporta el "chute de energía" que busca, gracias a un mayor porcentaje de café, sin la sobreextracción que produce un café largo.