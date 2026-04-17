Miguel Rodríguez, neumólogo: "Respiramos entre 12 y 18 veces por minuto, multiplicado por 60 y 24 horas, son 20.000 respiraciones en las que ingerimos partículas tóxicas que pasan directamente a la sangre"

Las ciudades con la peor calidad de aire 'LA TARDE DE COPE' 17-04.mp3

El aire contaminado no solo afecta a los pulmones, sino que sus partículas tóxicas atraviesan la barrera pulmonar y llegan a todo el organismo a través de la sangre. Esta es la principal advertencia que ha lanzado el doctor Miguel Rodríguez González-Moro, jefe del servicio de Neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en una entrevista en 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz.

Te puede interesar Mide bien tu ciudad la contaminación? Un informe revela irregularidades en 19 de 25 urbes

El experto subraya que, al igual que ocurre con el tabaco, las consecuencias para la salud dependen del nivel de exposición y del tiempo, pero el daño es sistémico.

Según ha explicado el neumólogo, el pulmón es la puerta de entrada de estas sustancias nocivas, pero al ser un órgano bañado en sangre, las partículas contaminantes pasan al torrente sanguíneo.

Una vez allí, "afectan a todos los vasos, a esa membrana finísima que tienen los vasos", lo que deriva en un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares y, en tercer lugar, cáncer, tanto de pulmón como en otras partes del cuerpo.

Las sustancias que contiene el aire pasan a la sangre" Miguel Rodríguez González-Moro Neumólogo

A corto plazo, los efectos de la contaminación son más visibles y afectan especialmente a la población más vulnerable. "Todos vemos que lo sufren, pues, los niños, los mayores, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad respiratoria", ha señalado González-Moro.

Los síntomas agudos más comunes incluyen enrojecimiento conjuntival, tos, expectoración y ruidos en el pecho.

Un problema de salud pública

Esta relación causa-efecto se constata en la práctica clínica diaria. El doctor González-Moro ha confirmado que los episodios de exceso de contaminación provocan una "mayor afluencia de personas a las urgencias con problemas respiratorios".

Además, ha citado estudios del jefe de cardiología de su hospital que documentan también una "mayor posibilidad de tener eventos isquémicos de infartos y de ictus" durante estos picos. Aunque el tabaco sigue siendo el factor más importante, la contaminación ocasiona "un efecto parecido a otro nivel".

COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS Contaminación en Veriña, en Gijón

Para dimensionar el problema, el neumólogo ha aportado un dato revelador sobre la magnitud de nuestra exposición: "No olvide usted que respiramos 20000 veces al día, eso es un volumen, de una cantidad de aire que es tremenda".

Esta cifra pone de manifiesto la constante entrada de aire, y con él de contaminantes, en nuestro sistema, lo que explica por qué la contaminación atmosférica es responsable de entre 7 y 9 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.

Respiramos 20000 veces al día, eso es una un volumen, una cantidad de aire que es tremenda" Miguel Rodríguez González-Moro Neumólogo

España, por encima de lo recomendable

A nivel global, la situación es preocupante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartidos en el programa, solo 13 países en el mundo respiran un aire considerado saludable.

España no se encuentra entre ellos, ocupando el puesto 105 de un total de 134 países, con niveles de partículas finas que casi duplican las cifras recomendadas. Países como Pakistán, Bangladés y Tayikistán encabezan la lista de los más contaminados.

Alamy Stock Photo Vertedero en Pakistan

A pesar del dato, González-Moro ha afirmado que no le "gusta mucho" hablar de rankings, ya que puede parecer que "estamos jugando una liga".

En su opinión, lo que reflejan estas cifras es "la probabilidad de tener enfermedad", y ha advertido que estar por debajo de un valor fijo no significa estar libre de peligro, sino que "baja el riesgo, pero desde luego el riesgo se mantiene". Los valores de España, ha concluido, "nos animan a seguir mejorando".

Un llamamiento a la acción

El jefe de Neumología ha recordado que las sociedades científicas, como la Sociedad Española de Neumología, llevan años intentando "concienciar a nuestros políticos" sobre los efectos de la contaminación en la salud.

Ha insistido en que es urgente que se pongan en marcha decisiones políticas para "reducir el tráfico, mejorar las energías y regular emisiones", porque, según sus palabras, "la contaminación va a más".

Zona de Bajas Emisiones en Plaza España, Valladolid

También ha apuntado que el cambio climático podría estar influyendo en el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

En la misma línea, el divulgador científico Jorge Alcalde, también presente en el programa, ha señalado que "después de la pandemia hemos dado como humanidad un paso atrás en la calidad del aire global", revirtiendo avances previos.

Alcalde ha introducido una reflexión sobre la justicia climática, criticando que los países ricos, que "nos hemos hecho ricos contaminando nuestro entorno", pretendan ahora que los países en vías de desarrollo "se hagan ricos sin contaminar" sin ofrecerles una "alternativa real válida".