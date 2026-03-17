María, bioquímica experta en nutrición: "Puedes tomar hasta tres cafés al día, incluso hay estudios que indican que más, pero siempre tueste natural; que sean más largos de agua"

Las bioquímicas Elena y María, madre e hija expertas en nutrición y creadoras de Futurlife21, han visitado recientemente 'Lo que Viene', conducido por José Ángel Cuadrado, para desmentir algunas de las creencias más arraigadas en el mundo de la alimentación. Ambas han abordado desde el consumo de café hasta la verdad sobre los productos 'light' o los edulcorantes.

Buenas noticias para los cafeteros

Una de las grandes revelaciones llegó de la mano de María, quien ofreció buenas noticias para los amantes del café. Según la experta, el café de tueste natural tiene muy buenas evidencias científicas. En este sentido, afirmó que se podrían tomar hasta 3 cafés al día, e incluso más según algunos estudios, siempre que se sigan ciertas pautas.

Las recomendaciones para un consumo saludable incluyen que el café sea de tueste natural, "que sean más largos de agua, y que se consuman, pues, precisamente dentro de una alimentación saludable y equilibrada". Además, destacó sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. No obstante, ha matizado que esta recomendación no es universal, ya que las personas con problemas cardíacos o de sueño deberían moderar su consumo por los niveles de cafeína.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un café

Derribando mitos sobre el peso y la dieta

María también desmontó el mito de los productos 'light' como opción más saludable, explicando que es falso. "Muchas veces, para quitarle calorías, simplemente le añaden muchísimos otros ingredientes que no son nada saludables", señaló. Del mismo modo, Elena aclaró que los productos integrales no necesariamente tienen menos calorías. Su ventaja, explicó, es que "son más saludables, porque mejoran el tránsito intestinal, mejoran las bacterias intestinales, y además aportan nutrientes que quitamos cuando lo refinamos".

En cuanto a la creencia de que un solo alimento puede prevenir el cáncer, María fue tajante: lo que realmente influye es "el conjunto de todos los hábitos" y no un único ingrediente. También recordó que existe un factor de azar en el desarrollo de estas enfermedades. Sobre el consumo de proteínas, muy popular en el mundo del fitness, Elena advirtió contra la idea de que "cuanta más proteína consumas, mejor". Explicó que un aumento de la masa muscular requiere más proteína, pero también más verdura para limpiar los residuos que generan las células al trabajar.

Alamy Stock Photo Diferentes fuentes de proteína

Lácteos, edulcorantes y alcohol, bajo la lupa

Otro mito muy extendido en redes sociales es que los lácteos inflaman, algo que María calificó de mentira en la mayoría de los casos. Ha recordado que, aunque pueden sentar mal a personas con intolerancia a la lactosa, los lácteos fermentados como el kéfir o el yogur natural aportan probióticos que ayudan a reducir la inflamación digestiva y sistémica.

Por su parte, Elena calificó de falso que los edulcorantes sean siempre una alternativa más saludable al azúcar. Explicó que "lo único que estamos haciendo es confundir a nuestro cerebro", ya que el cuerpo recibe un sabor dulce sin glucosa, lo que desequilibra las bacterias intestinales. Para ella, la clave es otra: "Lo que tenemos que conseguir hoy en día es reeducar el paladar". El objetivo es que el cerebro no necesite ese extra de dulzor y que "una pera conferencia nos parezca un planazo".

Finalmente, y ante la popular creencia de que una cerveza ayuda a hidratarse después de hacer deporte, Elena fue clara: es un mito. "Evidentemente, algo que tiene alcohol no puede ayudarte a hidratar", afirmó, insistiendo en que la mejor manera de hidratarnos es con el agua. Incluso señaló que las bebidas isotónicas son a menudo innecesarias, reservándose para casos de ejercicio "extenuante y durante mucho tiempo".