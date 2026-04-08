Alberto Sanagustín, médico de familia: "El café tarda en hacer efecto media hora y dura unas cinco, es rápido, por eso tenemos esa sensación de estimulación"

El café es, para millones de españoles, el combustible indispensable para arrancar el día. Sin embargo, su consumo está rodeado de mitos y preguntas sobre sus efectos en la salud. Para arrojar luz sobre este tema, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha entrevistado en 'Poniendo las Calles' de COPE al doctor Alberto Sanagustín, médico de familia y un conocido divulgador con casi tres millones de seguidores en YouTube. El experto ha aclarado una de las dudas más comunes: ¿cuánto tarda en notarse su efecto? "El café tarda en hacer efecto media hora y dura unas cinco, es rápido, por eso tenemos esa sensación de estimulación", ha señalado.

Una velocidad de acción que, según el doctor, es clave para entender su popularidad. Sanagustín ha matizado que, más que un estimulante, el café actúa como un bloqueador del cansancio. "Lo que hace es eliminar la sensación de cansancio, no es exactamente estimulación, pero a efectos prácticos es lo que suele interesar más", ha explicado. La cafeína puede permanecer en el organismo hasta diez horas, por lo que se recomienda tomar la última taza unas seis horas antes de dormir para garantizar un buen descanso.

¿A quién no le afecta el café?

No obstante, el efecto de la cafeína no es universal. El médico ha recordado que la reacción depende de cada persona, pues "hay personas que se toman un café antes de irse a dormir y duermen perfectamente". Esta variabilidad individual, que puede tener un origen genético, explica por qué algunos desarrollan tolerancia. "Si estás consumiendo mucho café a diario, al final puedes tener lo que en términos médicos se llama tolerancia, y es que te hace cada vez menos efecto", ha advertido Sanagustín. En estos casos, el consumo no busca activarse, sino "no sentirte mal".

La relación con el cáncer se debía al consumo del tabaco, no al consumo del café"

Pixabay Un café

El café y su impacto en la salud

Uno de los grandes temores históricos ha sido la relación del café con problemas cardíacos. Sanagustín ha desmentido que el café, por sí solo, provoque arritmias o infartos en personas sanas. Sin embargo, ha insistido en que "hay que individualizar", ya que su consumo sí podría estar desaconsejado en pacientes con hipertensión mal controlada, arritmias, ansiedad, insomnio o problemas gástricos como reflujo, gastritis o úlceras, para quienes incluso el descafeinado podría ser irritante.

El doctor también ha abordado la polémica clasificación de 1991 que consideró el café como "potencialmente cancerígeno". Sanagustín ha calificado este hecho como "un error", explicando que la investigación original no tuvo en cuenta los factores de confusión. "Resulta que las personas que consumían más café también eran personas que fumaban más. La relación con el cáncer se debía al consumo del tabaco, no al consumo del café", ha sentenciado.

Tiene efecto protector en el hígado graso"

El doctor Macip ha destacado la importancia de las nuevas pruebas que permiten detectar la enfermedad de forma precoz.

Beneficios y consumo responsable

Lejos de ser perjudicial, la evidencia científica actual sugiere que el café tiene efectos protectores. "Tiene efecto protector en el hígado graso, en estas situaciones en la que se acumula grasa en el hígado, también para la cirrosis e incluso el cáncer hepático", ha afirmado el médico. También se investigan sus posibles beneficios frente al cáncer de colon, endometrio o el melanoma, aunque los resultados aún no son concluyentes.

Entonces, ¿cuántas tazas se pueden tomar? El propio doctor consume tres al día. La clave, según él, está en la moderación, ya que se pueden tomar tres cafés al día sin problema. "La exageración es lo que da problemas, si son 2, 3, 4 como mucho, en teoría la mayor parte de personas no tiene que haber ningún problema", ha comentado. Por ello, también es importante saber cuándo tomarlo para aprovechar sus efectos. Finalmente, ha puesto el foco en los añadidos: "Una cosa es un café y otra cosa es que le metas ahí dos o tres sobres de azúcar o que le metas alcohol".