Darío Fernández, doctor: "La depresión en mayores de 60 años a veces viene disfrazada, cuando la tristeza dura más de dos semanas o tres, puede darse"

El doctor y psicólogo clínico Darío Fernández ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo', las particularidades de la depresión en personas mayores de 60 años. Fernández, con más de 30 años de experiencia, ha señalado que aunque estar decaído de vez en cuando es normal, hay que prestar atención cuando la tristeza se prolonga. "Cuando esa tristeza dura más de dos semanas o tres, y si ese estado de ánimo afecta la capacidad para afrontar la vida cotidiana, a lo mejor es una depresión", ha advertido el especialista.

Una de las principales características de esta condición en la tercera edad es que está "infradiagnosticada" y, a menudo, "viene disfrazada de otros síntomas". Según el doctor, esta depresión atípica no siempre se manifiesta con la tristeza que se le asocia comúnmente, lo que dificulta su detección temprana, e incluso puede confundirse con problemas de memoria o una demencia.

Los síntomas que alertan de una depresión

El doctor Fernández ha detallado una serie de señales que pueden esconder una depresión. Entre los síntomas somáticos más comunes se encuentran "dolores persistentes, la fatiga extrema, problemas digestivos y el insomnio". Este último es, según el experto, "muy muy frecuente" en estos casos.

Alamy Stock Photo Un jubilado en Ronda, Málaga

A nivel cognitivo, las alertas pueden ser "dificultad para concentrarse, una lentitud mental más grave de lo habitual o fallos de memoria" que no existían previamente. El cambio de conducta también es un indicador clave, manifestándose como "aislamiento, irritabilidad, falta de apetito y, sobre todo, la pérdida de interés por actividades antes placenteras".

Fernández ha hecho hincapié en un síntoma revelador: "la falta de capacidad de disfrutar con cosas que se disfrutaban hace unos meses". Existe una variante conocida como la 'depresión sin tristeza' o 'depresión alegre', en la que los pacientes presentan quejas físicas y fatiga sin un sentimiento aparente de melancolía, si bien hay tratamientos eficaces para la depresión.

Puede ser una depresión, aunque no tenga tristeza"

Factores de riesgo y causas asociadas

Aunque la causa exacta de la depresión en personas mayores no siempre es clara, el doctor ha señalado que es "multifactorial". Existen, sin embargo, factores de riesgo bien identificados como "la soledad, el duelo por la pérdida de un ser querido o padecer enfermedades como el Parkinson".

Alamy Stock Photo Una jubilada con cabello gris en el pequeño balcón de su apartamento.

Además, en un contexto donde el consumo de antidepresivos se ha disparado, es crucial revisar otros factores. Algunos medicamentos pueden "causar o empeorar una depresión" y entre ellos ha citado "betabloqueantes, algunos medicamentos para el colesterol, tranquilizantes, corticoides y algunos analgésicos". "Ante estos casos, lo primero que hago en la consulta es ver qué medicación está tomando la persona", ha explicado.

Prevención y cómo buscar ayuda

El especialista ha ofrecido también claves para prevenir su aparición, que ha calificado como una "buena vacuna". Entre los factores protectores se encuentran "mantener una buena conexión social" con familia y amigos, llevar un estilo de vida saludable que incluya "salir a andar todos los días con luz solar", y encontrar un "sentido a la vida" a través de aficiones o voluntariado.

La persona que participa en un voluntariado difícilmente cae en una depresión porque se siente útil"

"La persona que participa en un voluntariado difícilmente cae en una depresión porque se siente útil, a pesar de que tenga más de 60 años", ha afirmado el doctor. Igualmente, ha subrayado que el apoyo familiar es una "necesidad vital", ya que sentirse "querido, escuchado o necesitado por la familia" es fundamental.

Sobre cuándo se debe consultar a un especialista, Fernández es claro: "Cuando los síntomas de apatía, desgana o irritabilidad duran más de 3 semanas", ya que "cuanto antes se aborde, mejor pronóstico tiene". Este es un consejo clave en salud mental, donde los expertos advierten que no hay que esperar a romperse para pedir ayuda.

Para el entorno, la recomendación es practicar la "escucha activa", dejando que la persona se exprese "sin juzgar y criticar". Es un error minimizar sus sentimientos con frases como "otros están peores". La clave es animarle a recuperar actividades y, si no mejora, "motivarle para que busque ayuda en un profesional".

Finalmente, ha lanzado un mensaje de esperanza al confirmar que este tipo de depresión tiene cura. En su experiencia de más de 30 años, ha asegurado tener una "alta tasa de curación, que puede llegar al hasta el 80 por 100 de los casos con psicofármacos y terapia".