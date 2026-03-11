Detectan por primera vez actividad en el volcán submarino que une Tenerife y Gran Canaria: "La probabilidad de que haya una erupción es baja"

Bajo las aguas que separan Tenerife y Gran Canaria se esconde el volcán de Enmedio, un coloso submarino que ha comenzado a mostrar signos de actividad. Una investigación liderada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha detectado por primera vez actividad hidrotermal, un proceso que consiste en la liberación de fluidos y gases a través de fracturas en el lecho oceánico. Este fenómeno, aunque no implica un riesgo inminente de erupción, es de gran interés para la comunidad científica.

Qué es la actividad hidrotermal

La actividad hidrotermal se produce cuando el agua del mar penetra en el suelo oceánico, que en las zonas volcánicas es muy poroso. Al entrar en contacto con una fuente de calor, como una cámara magmática o el calor residual de un volcán, "vuelve a ascender, pero ahora enriquecida en calor, ciertos minerales, gases e incluso nutrientes inorgánicos", explica Alba González Vega, investigadora de geología marina del IEO. Estos nutrientes pueden alimentar a organismos como algunas bacterias, siendo un proceso clave para la bioquímica del océano.

Alamy Stock Photo El camarógrafo Shane Turpin filma lava almohadillada en la erupción submarina del volcán Kilauea, Isla de Hawái (la Isla Grande), Hawái, EE. UU.

Los expertos distinguen entre actividad volcánica y erupción. "No toda la actividad tiene por qué desencadenar en una erupción", aclara González Vega, recordando la erupción submarina que tuvo lugar en la isla de El Hierro en 2011. Aunque una erupción es una posibilidad, la investigadora subraya que "ahora mismo, la probabilidad de que haya una erupción en el volcán de en medio es bastante baja, pero, desde luego, hay que vigilarlo".

Ahora mismo, la probabilidad de que haya una erupción en el volcán de en medio es bastante baja" Alba González Vega, investigadora de geología marina del IEO

Una década de estudio a 2.000 metros de profundidad

La investigación de este volcán, situado a profundidades de entre 1.600 y 2.200 metros, ha sido un desafío técnico y logístico que se ha extendido durante casi una década. Para estudiarlo se necesitan buques oceanográficos e instrumentación muy específica capaz de resistir altas presiones, como sensores, botellas para tomar muestras de agua y un vehículo de operación remota (ROV) pilotado desde la superficie. "Es realmente complejo y realmente costoso", admite la experta del IEO.

Alamy Stock Photo Espectacular puesta de sol desde Puerto Rico, Gran Canaria, con el Teide como testigo, Tenerife, España

Este descubrimiento ayudará a comprender cómo afectan estas emisiones al ecosistema local de gran profundidad, donde no llega la luz y viven organismos distintos a los de zonas más someras. Además, la información obtenida es crucial para la vigilancia volcánica. "Cuanta más información tengamos, mejor preparados estaremos para predecir y alertar sobre futuras erupciones", señala González.

Vivimos en un archipiélago de origen volcánico, y que esta actividad es completamente esperable" Alba González Vega, investigadora de geología marina del IEO

La detección de actividad en el volcán de Enmedio se suma a otros episodios recientes como la erupción en La Palma o la del volcán submarino de El Hierro. Según la investigadora, esta secuencia de eventos no es anómala. "Vivimos en un archipiélago de origen volcánico, y que esta actividad es completamente esperable", afirma. González concluye que la tierra "nos lo está recordando", y subraya que la ventaja actual es que "tenemos más medios que nunca para estudiarlos y poder estar alerta".