Jorge Jiménez, el dibujante español que dibuja a Batman desde Granada para el mundo

Con solo 39 años, el granadino Jorge Jiménez se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la industria del cómic a nivel mundial. Desde su tierra natal, este artista andaluz es el encargado de dibujar a uno de los superhéroes más icónicos de la historia, Batman, para la editorial DC Comics.

Su trabajo, que llega a millones de lectores en todo el planeta, es el resultado de una vida entera dedicada a una pasión que nació entre lápices y cuadernos.

De la educación física al estrellato en DC Comics

Aunque sus primeros recuerdos ya están ligados a un lápiz, dibujando a las Tortugas Ninja o a Goku de Dragon Ball, el camino de Jorge Jiménez hacia el éxito no ha sido una línea recta. Sus padres, al ver su talento, lo apuntaron a clases de pintura, pero él se aburría. Lo suyo era el cómic. Durante su juventud, una etapa de indecisión lo llevó a estudiar la carrera de Educación Física, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera motivación no estaba en el deporte.

Fue entonces cuando decidió dar un "salto al vacío" y apostar por su sueño. Empezó a dibujar sin descanso, a acudir a salones del cómic por toda España y, finalmente, un agente descubrió su talento. Su primer trabajo remunerado fue la adaptación de una novela de Ray Bradbury, un momento que recuerda como una revelación. "Que me pagaran por dibujar fue algo que me explotó la cabeza, la verdad", confiesa Jiménez.

Un Batman "retro pop" con sello andaluz

Jiménez se define a sí mismo como "un director de cine, pero en cómic". Explica que su trabajo parte de un guion que él debe interpretar y plasmar en imágenes, tomando decisiones sobre cada detalle visual, desde la iluminación hasta la actuación de los personajes. Un proceso creativo que exige jornadas maratonianas, que al principio eran de 12 o 13 horas y que ahora ha logrado equilibrar en unas 9 o 10 diarias.

Tras más de cinco años dibujando al Caballero Oscuro, en la nueva etapa del personaje ha decidido imprimirle un sello personal. Su intención ha sido romper con la estética sombría que tradicionalmente envuelve al personaje. "Mi intención ha sido volver al azul clásico que tenía el Batman clásico en los cómics en los años 70", explica el artista sobre su búsqueda de un toque "retro pop" que, asegura, está funcionando muy bien.

Embajador del talento español

A pesar de su éxito internacional, Jorge Jiménez ha decidido quedarse en España. "Viviendo en Granada, que es la mejor ciudad del planeta, ¿Cómo voy a vivir en otro sitio?", afirma con rotundidad. Gracias a que su trabajo se puede realizar en remoto, ha elegido mantener sus raíces y trabajar desde casa, cerca de los suyos.

Además, aprovecha su posición para dar visibilidad a la gran cantera de artistas españoles que triunfan fuera. Nombres como Pepe Larraz (dibujante de Spider-Man en Marvel), Bruno Redondo o Belén Ortega son, según él, "superestrellas" en el mundillo del cómic que merecen ser más reconocidos en su propio país.

Su mensaje para los jóvenes que, como él, llenan los márgenes de sus cuadernos con dibujos es claro: "Si de verdad te mola algo, pero no solo para el dibujo, sino en general, si algo te gusta y te crees que eres capaz de llevarlo adelante, pues creo que mínimo, mínimo, te tienes que dar la oportunidad".