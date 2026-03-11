Ángel Tafalla, almirante retirado, cifra en "dos billones de dólares al día" el gasto de la guerra de Irán y calcula que "se acaba en unos seis meses"

Cuando se cumplen 12 días de guerra en Irán, con bombardeos sobre Teherán y la tensión creciente en el estrecho de Ormuz, surgen preguntas sobre el coste económico y material del conflicto.

Para darles respuesta, el almirante retirado Ángel Tafalla ha analizado la situación en 'La Tarde'.

Un gasto de dos billones de dólares al día

La primera cifra que ha destacado el almirante es el enorme coste económico que está suponiendo la ofensiva para la coalición de Estados Unidos e Israel. Según sus estimaciones, el gasto asciende a "dos billones de dólares al día".

Para ponerlo en perspectiva, Tafalla ha explicado que esa cifra supone "el doble de lo que tiene [Estados Unidos] para funcionar todas sus fuerzas armadas, contando sueldos, misiles, gasolina, comida, todo". A su juicio, es "una barbaridad".

Guerra asimétrica: misiles caros contra drones baratos

El problema, según Tafalla, no es solo el dinero, sino el tipo de armamento y la capacidad industrial para producirlo. Occidente utiliza misiles muy sofisticados y caros, como los Tomahawk, cuyo coste ronda los "dos millones de dólares" por unidad.

En cambio, Irán y sus aliados emplean armamento mucho más barato, como drones que cuestan "40.000 dólares", y que pueden producir "como churros".

Redaccion digital Ángel Tafalla, almirante retirado, en 'La Tarde'c

Esta asimetría genera, en palabras del almirante, una "ventana de vulnerabilidad" para la OTAN. Debido a que los misiles occidentales "están cargados de circuitos que se tarda mucho tiempo en hacer", aproximadamente un año, las reservas son limitadas y se están agotando. "Nunca pensamos que iban a conseguir misiles balísticos por 40.000 dólares", ha reconocido Tafalla.

Esta escasez de munición estaría afectando también a Israel. El almirante deduce que la menor efectividad de su famoso escudo antimisiles, la Cúpula de Hierro, se debe a que han "relajado los criterios" de interceptación para no agotar sus valiosos proyectiles ante el temor de que el conflicto se alargue.

El final de la guerra: ¿un mes o seis?

A pesar de la intensidad de los ataques, el almirante retirado ha afirmado que la guerra terminará pronto. Atribuye esta predicción a las advertencias que el presidente Donald Trump ha recibido de sus generales sobre el agotamiento de las reservas de guerra y el riesgo de bajas. "Una guerra se gana cuando se cumple el objetivo, y no sabemos cuál es el objetivo", ha señalado Tafalla.

Por todo ello, ha vaticinado un horizonte temporal claro para el fin del conflicto. "Por los factores económicos también industriales de la reserva de guerra, esto, en todo caso, se acaba en unos 6 meses". Sin embargo, ha añadido que es posible que termine "muchísimo antes, en un mes o cosa así, por razones políticas", en alusión a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Según su análisis, Trump podría anunciar una victoria y retirar las tropas, aunque la situación de fondo siga siendo la misma, dejando a un régimen iraní "potencialmente tan peligroso" como al principio y con la necesidad de retomar las conversaciones nucleares que la propia guerra interrumpió.