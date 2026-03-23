David, empapelador profesional: "En España se cobra entre 12 y 18 euros el metro cuadrado, pero nosotros lo hacemos por proyectos"

David y Glennys, la pareja de empapeladores profesionales que está detrás de la firma Stanzia, se han propuesto una meta clara: dar visibilidad y consolidar el oficio del empapelador como una especialidad independiente de la pintura. Desde Balaguer (Lleida), han transformado su pasión por el papel pintado y los murales decorativos en un negocio de alta demanda, basado en la especialización y en un modelo de trabajo que va más allá del tradicional cobro por metro cuadrado.

Frente a la tarifa habitual del sector, David lo tiene claro. "El rango que hay en España en general es de 12 a 18 euros el metro cuadrado, pero nosotros no cobramos así. Nosotros cobramos por proyectos", explica. Este enfoque les permite comprometerse con el resultado final y garantizar una instalación perfecta, un valor diferencial que sus clientes aprecian.

Alamy Stock Photo Empapelador en una obra de construcción

De pintor a maestro del papel

El camino hasta fundar Stanzia comenzó hace años. David empezó a trabajar como pintor con solo 15 años y, tras hacerse autónomo a los 21, sintió que necesitaba un nuevo reto. "Siempre he querido aprender, innovar, he sido muy inquieto hasta que me faltaba algo más. Quería dar un paso a la especialización", relata. Su inspiración la encontró en instaladores de otros países, cuyos vídeos y técnicas estudiaba al detalle en YouTube.

Junto a un compañero, soñaba con la idea de que en España se pudiera vivir exclusivamente de empapelar, separando el oficio del de pintor. Hace seis años, Glennys, que entonces trabajaba en una residencia, empezó a ayudarle en sus días libres. Poco a poco, su apoyo se volvió fundamental y, hace un año y medio, decidieron dar el paso definitivo y crear Stanzia para dedicarse solo al papel pintado.

Nos rechazan por el precio, lo hace otro mal y nos vuelven a llamar"

Un oficio que exige maestría

El trabajo de empapelador profesional poco tiene que ver con la imagen tradicional del pintor. "Este tipo de trabajo, como hay tantos soportes, pues necesitas mucha más formación, ya no hay tanto intrusismo", aclara David. Cada material, ya sea un vinílico, un textil o una fibra de vidrio para baños, requiere una preparación, una cola y una técnica de instalación específicas que a menudo exigen una certificación de la propia marca.

Alamy Stock Photo Empapelador en una obra de construcción

Esta falta de especialistas convierte al empapelador en un oficio con una alta demanda y poco paro, una realidad que David y Glennys confirman. A menudo, las propias marcas les derivan clientes para asegurar una correcta instalación y ofrecer una garantía. La experiencia les ha demostrado que la calidad tiene un precio. "Nos pasa que te lo rechazan por el precio, pero luego lo hace otro, lo hace mal y entonces nos vuelven a llamar y claro, le sale aún más caro", comentan.

Recientemente, tuvieron que solucionar una instalación defectuosa en un hotel de Almería que había sido iniciada por una empresa sin la formación necesaria. "Realmente era un trabajo muy difícil, tenías que saber hacerlo", recuerdan. Para ellos, el éxito en ese proyecto fue la prueba de que "ha valido la pena toda la formación y todas las horas que nos hemos comido de tutoriales".

Que se vea el oficio de empapelador como un oficio digno"

Pasión y futuro en femenino

En Stanzia, Glennys es "la parte sensible, la de los acabados, la de la delicadeza". Su perfeccionismo es clave para que el resultado sea impecable. Su presencia es también un ejemplo de la paulatina incorporación de la mujer a los oficios, una tendencia que cada vez gana más visibilidad, como ya mostró el podcast en su episodio anterior con Yara, oficial de primera en el sector.

Ambos reconocen que la dedicación es total, con horarios exigentes y desplazamientos constantes, principalmente a Barcelona. Aun así, su objetivo principal es que "se vea el oficio de empapelador como un oficio digno", al nivel que tiene en otros países. Para quienes quieran seguir sus pasos, su consejo es "estudiar mucho, fijarse en otra gente, preguntar, tragarse muchos tutoriales y sobre todo tener pasión por lo que haces".

La inspiradora conversación con David y Glennys, llena de anécdotas y consejos, forma parte del último episodio del videopodcast Sector Oficios, donde demuestran que con valentía, esfuerzo y especialización, los sueños se consiguen.