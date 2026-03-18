Con la llegada de la primavera, los colores y las flores, también aparecen los molestos síntomas que afectan a ocho millones de españoles: estornudos, mocos, tos y ojos llorosos. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha entrado en la consulta del doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico, para abordar una de las dudas más comunes de esta estación: cómo distinguir una alergia primaveral de un simple catarro.

El doctor Fernández ha explicado que, aunque algunos síntomas son comunes, la diferencia es clara si se presta atención a los detalles. La principal confusión se resuelve al observar los mocos. "En la alergia, los mocos son acuosos, goteantes y salen solos, mientras que en el catarro son espesos y amarillentos", ha sentenciado el doctor. A esto se suma que en la alergia el picor de ojos, nariz, oído y garganta es persistente, mientras que en el catarro lo que se siente es dolor. Los estornudos también son una pista: en las alergias son frecuentes y en salvas, mientras que en un resfriado son ocasionales.

En la alergia, los mocos son acuosos, goteantes y salen solos, mientras que en el catarro son espesos y amarillentos"

Prueba de alergia

Guía de prevención para alérgicos

Para mitigar los efectos del polen, el doctor ha ofrecido una serie de recomendaciones prácticas. Aconseja consultar los niveles de polen en portales como 'Palino Cam' de la Comunidad de Madrid para evitar las zonas de mayor concentración. También es clave "ventilar la casa a primera hora de la mañana o a última de la tarde", ya que al mediodía la concentración de polen es máxima. Dentro del hogar, es preferible "pasar el aspirador en lugar de barrer" y limpiar el polvo con bayetas húmedas para no levantar partículas. Esta primavera se ha desatado un auténtico tsunami de polen que obliga a extremar las precauciones.

Otras medidas efectivas incluyen colocar filtros antipolen en el aire acondicionado, llevar siempre la medicación antihistamínica, viajar en coche con las ventanillas subidas y realizar lavados nasales frecuentes para eliminar los granos de polen acumulados en las fosas nasales.

Contaminación y estrés, factores agravantes

Uno de los puntos que ha destacado el doctor Fernández es cómo la contaminación empeora la alergia. "Está demostrado que hay más alérgicos urbanos que rurales", afirmó, explicando que las partículas del diésel se adhieren a los granos de polen, viajan por las vías respiratorias y las inflaman, facilitando la reacción alérgica. Esta situación pone a los alérgicos en jaque, especialmente en las grandes ciudades.

Está demostrado que hay más alérgicos urbanos que rurales"

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Además de los factores ambientales, el estrés y la ansiedad también juegan un papel importante. Según el doctor, "hay varios estudios que demuestran que a más nivel de estrés, más número de ataques o crisis de agudización" de los síntomas alérgicos, lo que también puede derivar en alteraciones del estado de ánimo.

Mitos y dudas frecuentes

Durante la consulta radiofónica, el doctor ha resuelto varias dudas de los oyentes. Ha asegurado que para la vacuna de la alergia "no hay límite de edad" y que sus beneficios se notan "a los pocos meses". También ha advertido que no vacunarse puede hacer que los síntomas empeoren o que se desarrollen nuevas alergias. Sobre la dieta, ha recomendado el consumo de naranjas por su riqueza en vitamina C, que modula el sistema inmune, y de pipas de calabaza por su alto contenido en zinc, con un efecto similar.

Ante la pregunta de si sirve de algo volver a usar mascarilla, la respuesta ha sido un sí rotundo, ya que "atrapa partículas" de polen y evita que penetren en las vías respiratorias. Finalmente, ha aclarado por qué los síntomas pueden aparecer por la noche: el polen se adhiere al pelo y a la ropa, por lo que es recomendable ducharse y dejar la ropa usada fuera del dormitorio. Esta primavera, la alergia ha explotado con una tormenta perfecta que dispara los niveles de polen y obliga a seguir estos consejos.