La primavera desata las alergias: las claves de los farmacéuticos para combatir el 'tsunami' de polen

La primavera ha llegado con una intensidad especialmente alta para los alérgicos. El ambiente está cargado de polen de gramíneas, olivo y platanero, convirtiendo esta estación en un desafío para una parte creciente de la población. Ante lo que algunos expertos prevén como un "tsunami" de reacciones alérgicas, conocer las causas y, sobre todo, las estrategias para mitigar el impacto es fundamental. Ana Quintilla, miembro de la junta directiva de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), ha explicado las claves para afrontar una temporada que se presenta muy complicada en lo que a alergias se refiere, con un notable aumento de las patologías respiratorias.

Consejos para minimizar los síntomas

La primera recomendación de los expertos es clara: evitar el contacto con el alérgeno en la medida de lo posible. Aunque es una tarea difícil, Quintilla señala que se pueden adoptar "algunas medidas que minimicen este contacto". Una de las herramientas más eficaces son las mascarillas de alta filtración, que impiden que se aspire el polen suspendido en el aire. Además, se aconseja planificar las actividades al aire libre en franjas horarias con menor concentración de polen, como a última hora del día. Estas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en el día a día de las personas afectadas, reduciendo la exposición y, por tanto, la intensidad de los síntomas alérgicos durante los picos de polinización.

Otra serie de hábitos cotidianos resulta crucial para mantener a raya las alergias. Es importante ventilar las casas en las horas de menor polinización para renovar el aire sin dejar entrar los alérgenos. Del mismo modo, se debe evitar tender la ropa en el exterior, ya que el polen puede adherirse a los tejidos. Al volver a casa, gestos tan sencillos como ducharse y cambiarse de ropa ayudan a eliminar las partículas que se hayan podido impregnar en la piel y el cabello a lo largo del día. Según la experta de FEFAC, el objetivo es "tener el mínimo contacto, aunque sea difícil, pero hay que intentarlo".

Hombre con alergia

¿Por qué hay cada vez más alergias?

Las alergias más habituales en esta época del año son las respiratorias. "Las más frecuentes son las rinitis y las conjuntivitis alérgicas", detalla Quintilla. Estas se manifiestan con síntomas molestos como picor de nariz y ojos, estornudos y congestión. Sin embargo, en los casos más graves, la reacción puede derivar en un asma alérgica, una condición que requiere un seguimiento por parte de un especialista. Las cifras reflejan una tendencia al alza preocupante: según los datos comentados por la farmacéutica, la prevalencia de las alergias no deja de aumentar y cada vez hay más personas con síntomas de enfermedades alérgicas, afectando a un porcentaje significativo de la población.

Detrás de este incremento hay varios factores, entre los que destacan la contaminación y ciertos cambios en nuestro estilo de vida. La polución atmosférica no solo irrita las vías respiratorias, sino que también puede alterar la estructura del polen, haciéndolo más agresivo. Por otro lado, Quintilla apunta a una reacción anómala del organismo como causa principal: "El sistema inmunitario no funciona como debería y reacciona de una forma que no tocaría, provocando la alergia". Esta respuesta desproporcionada ante sustancias en principio inofensivas es la base de la enfermedad alérgica.

El sistema inmunitario no funciona como debería y provoca una reacción que no tocaría"

Una de las explicaciones más respaldadas para este fenómeno es la conocida como teoría de la higiene. Esta hipótesis postula que la higiene excesiva y el menor contacto con microorganismos durante la infancia impiden que el sistema inmunitario se "entrene" correctamente. "Hay una teoría de la higiene excesiva. Los niños que no tienen contacto con este tipo de agentes, cuando se exponen, pueden producir esta clase de alergia", explica Quintilla. La falta de exposición a una diversidad de microbios y alérgenos a edades tempranas podría estar detrás de la incapacidad del sistema inmunitario para distinguir entre amenazas reales y sustancias inocuas, como el polen.

Vacunas, el único tratamiento que 'modula' la enfermedad

Para hacer frente a las alergias, existen diferentes escalones de tratamiento. En los casos más leves, los medicamentos antihistamínicos y otros fármacos sintomáticos son suficientes para controlar las molestias de forma eficaz durante las temporadas de corta duración. Sin embargo, cuando las alergias se complican o los síntomas son persistentes e interfieren con la calidad de vida, es necesario valorar otras opciones. Para estos pacientes, la inmunoterapia específica, más conocida como vacunas para la alergia, representa la solución más avanzada y efectiva a largo plazo.

Es la única medicación que puede modular la enfermedad"

Estas vacunas se desarrollan de forma personalizada para cada paciente a partir del alérgeno que le causa la reacción. A diferencia de los medicamentos que solo alivian los síntomas, la inmunoterapia va a la raíz del problema. Como concluye Ana Quintilla, este tratamiento tiene una capacidad única: "Es la única medicación que puede modular la enfermedad". Al administrar dosis controladas y crecientes del alérgeno, se consigue que el sistema inmunitario se acostumbre progresivamente a él, desarrollando tolerancia y disminuyendo la intensidad de la reacción alérgica en futuras exposiciones, lo que supone un cambio fundamental en el curso de la patología.