El Gobierno excarcela a la histórica terrorista de los GRAPO apoyada por Podemos y actores como Javier Bardem

El Ministerio del Interior ha excarcelado por razones humanitarias a la integrante de los GRAPO María José Baños Andújar, según ha informado el periodista Alejandro Requeijo en el espacio 'El Foco' del programa 'La Linterna' de COPE. La terrorista, a quien le quedaba un año para cumplir su condena máxima de 25 años, se encontraba en prisión por delitos de banda terrorista, robo con violencia y asociación ilícita.

Apoyos desde la política y el cine

La liberación de Baños Andújar era una prioridad para grupos antisistema y había recibido el respaldo explícito de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Además, medio centenar de artistas firmaron un manifiesto pidiendo su excarcelación, entre los que se encontraban nombres como Luis Tosar, Javier Bardem, Guillermo Toledo o el músico Fermín Muguruza.

EFE El actor español Javier Bardem llega a la alfombra roja antes de la 98ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California.

La decisión se ha tomado alegando motivos humanitarios, ya que la reclusa, de 61 años, padecía VIH desde hace décadas y también tuvo hepatitis C. A pesar de que la ley permite esta medida para presos con enfermedades graves, la excarcelación ha generado malestar en las víctimas.

Radicalizada en la cárcel

Curiosamente, Baños Andújar entró en contacto con los GRAPO en la cárcel, donde ingresó por delitos relacionados con el consumo de drogas. Fue en prisión donde conoció a otras presas de la banda y se adhirió a su ideología. Al salir, se trasladó a A Coruña a casa de 'Pepita Sevani', considerada la 'matriarca de los grapo', y desde allí pasó a la clandestinidad para unirse a los comandos terroristas.

Sus 93 asesinatos les colocan como el tercer movimiento terrorista más letal de Europa"

El rastro sangriento de los GRAPO

Los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) son responsables de 93 asesinatos, lo que los convierte en "el tercer movimiento terrorista más letal de Europa", solo por detrás del IRA norirlandés y de ETA. Aunque los expertos antiterroristas no creen que tengan capacidad para volver a atentar, el grupo nunca se ha disuelto formalmente.

EFE/Ballesteros La Audiencia Nacional juzga a los "grapo" José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez, que se enfrentan a 37 años y 10 meses de cárcel por el secuestro y muerte de Publio Cordón, y cuyos testimonios podrían ser claves para el hallazgo del cuerpo del empresario aragonés

El secuestro y asesinato del empresario Publio Cordón es uno de los crímenes más recordados de la banda. Los terroristas hicieron creer a la familia que seguía vivo para cobrar el rescate, pero su cuerpo, que según las investigaciones fue enterrado en el Mont Ventoux de Francia, jamás fue encontrado.