Alejandro Cencerrado, investigador: "El dinero da la felicidad cuando tienes poco, si gana un sueldo de 4.000 euros cada miembro de una familia, con más no vemos diferencias"

La relación entre el dinero y la felicidad es una de las grandes preguntas existenciales. Para arrojar luz sobre esta cuestión, el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha entrevistado a Alejandro Cencerrado, físico y analista de big data en el prestigioso Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague. Este experto analiza datos de encuestas sobre el bienestar para descubrir patrones que explican por qué unas personas son más felices que otras.

El umbral de la felicidad económica

La principal conclusión de Cencerrado es clara: "el dinero da la felicidad cuando tienes poco". Según explica, si una persona no puede cubrir necesidades básicas como pagar el dentista o los estudios de un hijo, un aumento en sus ingresos tendrá un impacto directo y positivo en su bienestar y tranquilidad.

Sin embargo, existe un punto de saturación. Frente a estudios que sitúan la cifra en 6.000 euros mensuales en países como Estados Unidos, Cencerrado asegura que para España el umbral es de 4.000 euros al mes en un hogar. "Con ese dinero, ya ganar más no vemos grandes diferencias de felicidad", afirma el investigador.

A partir de esa cantidad, el dinero extra suele destinarse a gastos que no mejoran el bienestar real. "Empiezas a gastártelo en cosas que te hacen parecer que perteneces a cierto estatus, como comprarse un coche caro", señala Cencerrado. Este comportamiento, lejos de hacer más feliz, puede generar una obsesión por las apariencias y el estatus que "te aleja de los demás".

Una defensa de la infelicidad

Alejandro Cencerrado es autor del libro 'En defensa de la infelicidad', donde reivindica la importancia de las emociones negativas. Sostiene que la desmotivación o la apatía no son fallos del sistema, sino señales. "La infelicidad es una parte necesaria de la vida y estar continuamente huyendo de ella no tiene sentido", subraya.

Según su análisis, estas emociones negativas son un motor evolutivo. Así como el dolor nos hace apartar la mano del fuego, "la soledad es lo que movió a tu abuelo a levantarse de la silla para buscar a tu abuela" y el aburrimiento nos impulsa a progresar. Muchos de sus compañeros en el instituto llegaron a este campo de estudio tras períodos muy difíciles, lo que demuestra que la búsqueda de la felicidad a menudo nace de haber conocido de cerca su ausencia.

España, un país feliz con deberes pendientes

En el ranking mundial, España se encuentra en una buena posición, en torno al puesto 30 de 150 países, según el Informe de las Naciones Unidas de la Felicidad. El experto destaca la sociabilidad, la comida y el clima como grandes fortalezas, pero apunta a una debilidad clave que nos aleja de los primeros puestos: la desconfianza en los políticos, las instituciones y hasta en los vecinos.

Cencerrado asegura que la sociedad actual ha "intercambiado riqueza por comunidad", un cambio que también perciben las personas mayores. Mientras que antes existía un fuerte sentimiento de comunidad, ahora vivimos "disgregados, atomizados", donde el contacto se produce a través de redes que nos empujan a revisar planes continuamente para no quedarnos fuera.

Esta pérdida de comunidad golpea especialmente a los mayores, para quienes la soledad es el factor que más afecta a la felicidad. Para combatirla, Cencerrado propone soluciones sencillas pero efectivas de diseño urbano, como "poner bancos en la puerta de casa" para que la gente pueda sentarse e interactuar.

El propio investigador lleva 20 años midiendo su propia felicidad en un diario. Su gran conclusión, tras dos décadas de autoanálisis, es que son las relaciones humanas el pilar fundamental del bienestar: "son las que más felicidad me han dado y también las que más me la han quitado".