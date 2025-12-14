Desmotivación, apatía y la filosofía de la vida del "ir tirando": El libro que explica la tristeza de los jóvenes de hoy

El profesor universitario y escritor, Carlos Pérez Laporta, ha presentado su nuevo libro, 'Nacidos para vivir', donde desgrana las ideas centrales de una obra que se aleja de la autoayuda para proponer una reflexión profunda sobre el sentido de la existencia a través de dos preguntas fundamentales: ¿quién soy y quién quiero ser? Pérez Laporta sostiene que “en la vida misma hay una llamada, hay algo como muy poderoso que nos está tirando de nosotros permanentemente”, sostiene en 'Ecclesia, es Domingo' de TRECE.

Pérez Laporta define como 'Gris' a la juventud de hoy y sin motivación

Consultado sobre el estado de ánimo de la sociedad actual, Pérez Laporta ha afirmado detectar una notable tristeza, especialmente en la gente joven. “Soy profesor y al final me encuentro con los jóvenes permanentemente”, ha explicado. Describe esta tristeza no como un llanto, sino como “un color gris”, una desmotivación y una falta de “perspectiva más allá del ir tirando”. Aunque no identifica una única causa, sugiere que puede ser el resultado de “un conjunto de causas muy grandes”, apuntando a que “quizá una generación anterior a la nuestra iban ya perdidos” y eso ha repercutido en sus hijos.

Para encontrar un camino, el autor subraya la importancia de conocerse a uno mismo, de saber de dónde venimos. “Para caminar hay que pisar bien el suelo”, ha señalado. Según él, todos somos “seres condicionados” por la familia, los amigos o el país. Ser consciente de estos condicionantes es el primer paso para que no se conviertan en un determinismo. “Basta preguntarse para caer en la cuenta y y liberarse, en el sentido de de hacer un camino que no esté determinado, condicionado sí, porque condicionado estamos siempre, pero dentro de las condiciones poder escoger”.

Concebir la vida como una aventura: “No creo en las recetas, no creo en los atajos”

Pérez Laporta critica la concepción de la felicidad como un estado permanente en el que no ocurre nada malo, algo que considera “quimérico, es imposible”. En su lugar, propone entender la vida como una “buena aventura”. En su opinión, las aventuras “necesitan partes duras y difíciles, si no, no es una aventura”. La vida puede ser una buena aventura “si el destino es bueno y si en el camino uno tiene buenos amigos con los que compartir esa aventura”.

Precisamente por ello, su libro no pretende ser un manual de autoayuda. “No creo en las recetas, no creo en los atajos”, ha confesado, añadiendo con humor que su hermano le amenazó para que no escribiera una obra de ese género. Su objetivo es que, a través de sus propias experiencias, el lector pueda encontrar un camino, pero sin “máximas como para que la gente pueda, siguiendo estos pasos, no equivocarse”.

El peligro de los 'likes' y la mirada que nos construye

'Nacidos para vivir', aborda también los peligros de la era digital, como la “maldición de Narciso” o la búsqueda constante de aceptación en las redes sociales. Pérez Laporta explica que, si bien todos necesitamos ser mirados para saber quiénes somos, la mirada de las redes es “abstracta, cuantitativa, de alguien que no nos quiere”. La verdadera imagen de uno mismo, sostiene, se encuentra en otro lugar: “Sabemos quién somos porque lo vemos en los ojos de aquel que nos quiere realmente”.

Esa mirada, la de los amigos, la familia o la pareja, es la que construye la identidad. Estas personas, explica el autor, “lo ven todo, ven las partes miserables que nosotros tratamos de esconder, y consiguen que en todo eso nazca un verdadero aprecio por nosotros mismos”. En este sentido, ha afirmado que es en nuestras debilidades donde puede surgir el amor más auténtico. “Seguramente es donde haya más belleza, porque seguramente es donde haya más amor”.

La relación con personas en situación de vulnerabilidad, como su amigo Gabriel, un hombre que vivía en la calle, le ha permitido a Pérez Laporta reconocer su propia miseria y reafirmar que la esperanza es la verdadera esencia de la vida. “Estar cerca de los pobres, de la miseria, palparla, vivirla, puede acrecentar ese pensamiento de que nuestra vida está hecha para vivirla”, ha reflexionado. La lucha de estas personas por vivir con muy poco “te permite darte cuenta de que tu vida merece la pena lucharla”.

Finalmente, el autor ha concluido que le gustaría que los lectores de 'Nacidos para vivir' se queden con la sensación de que ellos mismos son un misterio. “Mi vida misma era un misterio, y me gustaría que la gente al leerlo tenga esa sensación de sí mismo”, ha expresado. El objetivo último del libro es transmitir una idea fundamental para encontrar las ganas de vivir: “No somos problemas que haya que resolver, somos misterios con los que tenemos que convivir”.