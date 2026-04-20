Nacho, galerista: "Me ves con traje y corbata pero a mí lo que me gusta de verdad es el rap desde los 15 años"

El programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, ha vuelto a dejar al descubierto las sorprendentes aficiones de sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos'. El testimonio de Nacho, un galerista de arte que se declara un apasionado del rap, ha servido como punto de partida para conocer otras historias donde las apariencias y los gustos personales rompen con cualquier estereotipo.

Nacho ha contactado con el programa para compartir su peculiar dualidad. A pesar de su profesión, que le exige vestir con traje y corbata para representar a artistas, su verdadera pasión desde los 14 años es la música rap. "Yo soy galerista, tengo una galería de arte, represento a varios artistas y demás, pero a mí lo que me gusta es el rap", ha confesado en antena, dejando claro que es un "fanático" del género.

Su gusto musical se centra especialmente en el rap de los años 90 y de la Costa Oeste, un estilo que a menudo sorprende a sus clientes. "Me ha pasado, pues, ver, un cliente al coche y decir, 'pero bueno, este chico'", ha relatado. Durante su intervención, también ha surgido una conversación con el colaborador Goyo González, a quien Nacho ha invitado a conocer su obra, y se ha mencionado la fuerte conexión del rap con el arte urbano, un movimiento "que ahora mismo está rompiendo en todas las galerías de todo el mundo".

La historia de Nacho ha dado paso a otras igualmente llamativas, como la que ha contado Beatriz sobre su hijo de 10 años. El niño rechaza la música actual y, en su lugar, disfruta escuchando a artistas como Manolo Escobar, Massiel, Raphael, Los Brincos y Los Bravos. "Mi familia dice que no sabe si tiene 10 años o 90", ha comentado su madre. En una línea similar, Carmen ha compartido que su nieta de 15 años tiene como música preferida las marchas de Semana Santa, las cuales conoce por nombre y agrupación y la emocionan hasta las lágrimas.

Aficiones que desafían los límites

Ricardo, un oyente de 64 años, ha demostrado que la edad no es un impedimento para los retos físicos. Tras una vida dedicada a la vela, donde llegó a ser campeón de Andalucía de regatas de altura, a los 60 años decidió empezar a correr. Su progresión fue tal que "terminé haciendo los 100 kilómetros de ronda", la exigente prueba que organiza la Legión, además de completar la Desértica de Almería, de 70 kilómetros.

Regata The Ocean Race Europe

Por su parte, María ha explicado el contraste entre sus dos grandes pasiones: el telar manual y las motos de gran cilindrada. Conduce una BMW 1200 con la que ha recorrido Europa, una afición que desconcierta a quienes la conocen por sus labores artesanales, y viceversa. "La gente que me conoce y sabe que hago telar y me ven con la moto, me dicen que no me pega una moto tan grande", ha señalado.

Escritores y lectores inesperados

Finalmente, Flor ha presentado el caso de su hijo, Francisco Delmo Nicolau, de 17 años. Con un aspecto de "surfero" y "skater", el joven es en realidad un "lector brutal" y un "gran escritor", habiendo ganado concursos literarios a nivel nacional. Su madre ha destacado que es capaz de leer con el mismo interés el Quijote, a Homero o a Stephen King, demostrando una vez más que las pasiones intelectuales no entienden de apariencias.