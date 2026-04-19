Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial: "Esto fue de España desde 1778, con Carlos III, hasta Franco, en 1968; cualquier persona que tenga más de 60 años aquí, nació español"

En la antesala de la visita del Papa a Guinea Ecuatorial, Ángel Expósito, ha viajado al país africano para cubrir el evento y desde donde este lunes encenderá 'La Linterna'. En una conversación con Cristina López Schlichting, Expósito ha desgranado la profunda e inesperada huella española que todavía pervive en el territorio, que fue parte de España hasta 1968.

Se oye el español en cada esquina

Lejos de ser un vestigio, la presencia española "se oye sobre todo", ha explicado Expósito. El idioma español es oficial y se habla "desde la cuna", con una pureza que recuerda a la de Salamanca. Esta realidad convierte a Guinea Ecuatorial en el primer país hispanohablante que recibe al Pontífice en este viaje, un hecho que se hace visible en los colegios, los carteles y hasta en "anuncios de Mahou y de San Miguel por todas las esquinas".

La herencia no es solo auditiva. Expósito ha relatado el hallazgo de tesoros arquitectónicos como una iglesia de madera completamente abandonada en el sur de la isla de Bioko, construida por claretianos "por la escuela de Gaudí". La estructura cuenta con campanas del año 1900 fundidas en Barcelona y vidrieras "completamente modernistas", un testimonio del pasado español en mitad de un "monte selvático".

EFE Un grupo de porteadores descarga mercancías procedentes de la península

La labor social y las historias humanas

El legado español se extiende a través de la historia reciente del país. "Cualquier persona que tenga más de 60 años aquí nació siendo español", ha recordado Expósito, subrayando que el territorio fue español desde 1778 hasta 1968. Esta conexión se mantiene viva gracias a la labor de misioneros y cooperantes, como las monjas que llegaron en 1982 con las misiones de ayuda enviadas por Adolfo Suárez.

Expósito ha compartido historias personales que reflejan este vínculo, como la de Margarita, una enfermera ecuatoguineana formada en Zaragoza, o la de Cesé, una socióloga nacida en Leganés que, tras licenciarse en Londres y cursar un máster en la Complutense, trabaja para "sacar chicos adelante". El Colegio Español, gestionado por los salesianos, sigue siendo una institución educativa fundamental en el país.

EFE Niños asisten a clase en un colegio de Santa Isabel de Fernando Poo, imagen de archivo

Sin embargo, el país también enfrenta graves desafíos. Expósito ha señalado que la tasa de mortalidad sigue siendo alta, con el SIDA como principal causa. Según el periodista, no se debe a la falta de medicamentos, sino a "un problema sociológico a la hora de acceder a ellos, por vergüenza y por costumbres de la cultura".

Un país católico a la espera del Papa

La visita del Papa se vive con "muchísima ilusión" en un país que es "absolutamente católico en un 90%". Expósito lo describe como "literalmente una isla" de fe en la región. "Es el país más católico de todo el continente africano, es impresionante", ha afirmado, destacando que esperan al Pontífice "con muchos aplausos y muchas ganas".

A pesar de la expectación, la organización del evento presenta retos logísticos en un país "muy complicado, un puntito caótico", a lo que se suman un calor y una humedad absolutamente insoportables. Desde Malabo, la capital, Ángel Expósito y su equipo realizarán una cobertura especial de la visita para el programa 'La Linterna'.