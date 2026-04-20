Arbeloa: "El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Alavés. El técnico ha analizado la reciente eliminación en la Champions League ante el Bayern de Múnich, asegurando que ha percibido el sentir de la afición. "He podido salir a la calle y he sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles", ha afirmado, añadiendo que "el sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales".

EFE Momento de la segunda amarilla a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Un "error grave" con Camavinga

Arbeloa ha sido especialmente crítico con la expulsión de Camavinga en el partido de vuelta. Considera que la acción "fue a todas luces un error del árbitro grave". El técnico ha explicado que el colegiado no era consciente de que el jugador ya tenía una amonestación: "No saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave". Según Arbeloa, el futbolista francés está "dolido" por la situación.

captura de pantalla Penalti no pitado a Mbappé en el Real Madrid - Girona

Preguntado por el rendimiento del equipo en el campeonato doméstico, donde el club ha ganado 7 de las últimas 20 ligas, Arbeloa ha reconocido que hay "margen de mejora". Ha señalado que el equipo ha "rendido mucho mejor en las grandes citas" que contra "rivales de menor entidad". En este sentido, ha lanzado una afirmación contundente al recordar ciertas polémicas arbitrales: "Hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid".

El futuro, en segundo plano

El entrenador ha evitado en repetidas ocasiones hablar sobre su continuidad. "No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos siete partidos", ha sentenciado. Arbeloa ha insistido en la importancia de terminar bien la temporada, afirmando que "nos va la vida en ellos" y que es algo que deben demostrar en el campo, empezando por el encuentro de este martes en el Santiago Bernabéu.

AP / Cordon Press Arda Güler celebra uno de sus dos goles contra el Bayern.

Finalmente, Arbeloa ha elogiado el crecimiento de Arda Güler, destacando su gran rendimiento en eliminatorias de alta exigencia como las disputadas contra el Manchester City y el Bayern de Múnich. "Es un gran premio la temporada que está haciendo Arda Güler para demostrar que es un jugador, ya no solo llamado a ser muy importante en el futuro, sino que lo está haciendo en el presente", ha concluido.