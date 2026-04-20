La visita del Papa: un regalo lleno de oportunidades

Hoy el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha enfocado la visita del papa León XIV a España ante sus hermanos, los obispos reunidos en asamblea plenaria. Les ha dicho que “recibiremos al sucesor de Pedro en la persona de Robert Prevost, un americano del Norte y del Sur; un matemático enriquecido con la Filosofía, la Teología y el Derecho Canónico, y con el corazón apasionado por san Agustín; religioso y obispo, misionero y administrador de la comunión”. Esta visita, ha dicho monseñor Argüello, constituye una llamada a la comunión y, al mismo tiempo, un recordatorio del envío misionero. La Iglesia en España necesita este encuentro con el Papa para impulsar “la nueva hora de la evangelización de nuestro pueblo” y también para abrir “un nuevo diálogo entre Iglesia y sociedad que ensanche la mirada respecto a nuestros problemas locales y los abra a la universalidad”.

No son palabras formales del presidente de la Conferencia. La visita del Papa no es la guinda de un pastel, no es principalmente un gran reto de organización, no es un motivo de discusiones varias. Al menos entre los católicos españoles es necesaria la conciencia de que se trata, ante todo, de “un acontecimiento de gracia que tiene una dimensión espiritual, pastoral y también política”, dice monseñor Argüello, en el sentido más profundo de la palabra: la acción de los ciudadanos para alcanzar el bien común, defender la dignidad de la vida y promover su desarrollo integral, sin olvidarse de los pobres de nuestro mundo interconectado e interdependiente. Este discurso de Luis Argüello puede ser algo así como una brújula sencilla para orientarnos en estos días de agitación previos a la visita. El Papa traerá el anuncio de la unidad y de la paz que sólo Cristo resucitado hace posibles. Dios quiera que tengamos una mirada larga y profunda para acogerla, vivirla y secundarla en el tiempo de nuestra historia.