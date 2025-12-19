Un ganador de El Gordo desvela su método para gestionar el premio y no arruinarse: "Yo esperé 6 meses, puedes cometer muchos fallos después, y no conviene apurarse"

A David la vida le cambió en 2017 cuando le tocó '[El Gordo]' de la Lotería de Navidad, pero no solo a él. Su bar, ubicado en una parroquia de Villalba ([Lugo]), repartió la friolera de 220 millones de euros. A sus 35 años actuales, recuerda cómo se enteró por una llamada de su madre, a la que no creyó, y tuvo que comprobarlo en las noticias del móvil. A pesar de la fortuna, asegura que su vida no ha dado un vuelco: "Sigo haciendo mi vida, pero bueno, viajando un poco más", explica.

Un tractor, un piso y seis meses de reflexión

Frente a la creencia popular de que un premio de esta magnitud soluciona la vida, David mantiene los pies en la tierra. "Te ayuda, tienes ahí un respaldo, pero no te resuelve la vida, por lo menos a mi edad", afirma. Con el dinero que le tocó por su décimo, se compró "un Cortacésped Tratur", "un piso" y arregló el negocio para "vivir tranquilo" y sin la "carga de una hipoteca". Cuenta que tras el sorteo, los precios de los pocos pisos a la venta en la zona subieron, y que lo que más compró la gente fueron "coches normales" que necesitaban renovar.

Aconsejaría que se hiciera así, porque te tienes que ser muy frío, porque puedes cometer muchos fallos después" David, lotero en Lugo

Su principal consejo para los nuevos afortunados es la calma. "Yo esperé seis meses" para tomar decisiones, relata. "Aconsejaría que se hiciera así, porque te tienes que ser muy frío, porque puedes cometer muchos fallos después, y no conviene apurarse", insiste. Esta prudencia contrasta con las estadísticas que, según algunos asesores, indican que el 70 % de los ganadores tienen menos dinero cinco años después. En su pueblo, sin embargo, la normalidad prevalece: "La gente sigue viviendo igual, trabajando igual".

EFE Imagen de recurso de una mujer guardando su décimo de Lotería de Navidad

El Gordo ya no compra una casa en la ciudad

La historia de David pone en perspectiva el valor real del premio mayor de la Lotería de Navidad. El importe de 'El Gordo' lleva congelado en 400.000 euros al décimo desde el año 2011. A esta cifra hay que restarle los impuestos, ya que Hacienda se queda directamente con 72.000 euros. Así, el ganador recibe un importe neto de 328.000 euros, una cantidad cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la inflación de la última década.

Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas"

El sueño de comprar una casa y vivir sin hipoteca gracias a la lotería se ha desvanecido en gran parte de España. Con el premio actual, es inviable adquirir un piso en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga o las islas Baleares. Muchos afortunados destinan el dinero a otros fines, como dar la entrada para la vivienda de sus hijos: "Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas".

Sin embargo, el premio aún 'tapa muchos agujeros' en otras zonas del país. En comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Murcia, el Gordo sí permite comprar una vivienda. En estas regiones, los 328.000 euros netos son suficientes para adquirir un piso medio de 90 metros cuadrados e incluso sobra dinero para un coche, un viaje o guardar un colchón financiero.