El cardenal Cobo, preocupado por la creciente polarización en España: "Estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar"

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha calificado de “terrible” los niveles de crispación y violencia que impera en la sociedad de hoy. En la entrevista en 'Herrera en COPE', Cobo considera que “estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar”, por lo que apela por “hacer reflexionar desde mayores y jóvenes sobre esta situación porque estamos enfrentándonos”, ha advertido.

En este contexto complejo, el cardenal Cobo señala que el papel de la Iglesia debe ser el de la prudencia, siendo conscientes de que “tenemos voz en todos los partidos y tendencias”.

De ahí que el titular de la archidiócesis de Madrid haya apelado por que la Iglesia sea una voz que recupere “el sentido del humor y el mirarnos a los ojos”, pero sin entrar en “en cómo o quién lo hace”, ya que “nuestra misión es dar horizontes y decir hacia dónde vamos, y la Iglesia puede acompañar para recuperar el consenso que hemos olvidado”, ha puntualizado.

El cardenal Cobo reclama un pacto global sobre migraciones ante el desalojo de un edificio de Badalona

Jorge Bustos también ha cuestionado al cardenal José Cobo por el polémico desalojo de un edificio de Badalona en que malvivían unos 400 migrantes que ahora quedan en situación de calle por la inoperancia de las administraciones públicas.

Cobo se ha unido a la nota de los obispos catalanes condenando el desalojo, y muestra su sonrojo porque una noticia de esta índole “salte en invierno, en Navidad y sin dar posibilidades” a estas personas. “Nos duele a todos”, apunta.

A juicio del arzobispo de Madrid, más allá de la condición de personas migrantes de los afectados por el desalojo del edificio, es que “son pobres que están en la calle”, y afea la pasividad de las administraciones públicas: “No tenemos una ley de sinhogarismo, no sabemos qué hacer con la gente que está en la calle, con la gente sin papeles, la regularización de los migrantes lo hemos hablado con todos los partidos políticos y esta en un cajón”.

De ahí que el cardenal Cobo haya reclamado finalmente a la clase política “un pacto global por las migraciones”.