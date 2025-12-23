"Yo solo he visto a Xabi Alonso mejorar a dos futbolistas, los ha recuperado para la causa, no es mucho lo que estoy sacando, pero son puntos positivos"

La delicada situación que atraviesa el Real Madrid ha sido objeto de un profundo análisis en 'El Partidazo de COPE', donde se han desgranado las claves de la crisis deportiva del equipo. El punto de partida ha sido una encuesta del Diario Marca entre los aficionados, cuyas conclusiones son reveladoras: las miradas apuntan de forma mayoritaria a los jugadores (61 %) como principales responsables, por delante de la directiva (23 %) y exculpando en gran medida al entrenador, Xabi Alonso, a quien solo culpa un 16 % de los encuestados.

Vinícius, en el ojo del huracán

Dentro de la plantilla, un nombre sobresale por encima del resto: Vinícius Júnior. El delantero brasileño sale especialmente mal parado en la encuesta, con un demoledor 86 % de los aficionados que considera que el club debería venderlo. Esta percepción se alimenta de su sequía goleadora, que ya alcanza los 17 partidos sin marcar, y de una serie de actitudes controvertidas, como su visible enfado con Alonso en El Clásico o las risas en el banquillo en otros encuentros, gestos que han provocado los silbidos del Santiago Bernabéu en los últimos partidos.

Como apuntó el analista Gonzalo Miró, "se ha estado alimentando un monstruo", y mientras el rendimiento deportivo compensaba, la afición se mostraba tolerante. Sin embargo, en el momento en que su aportación ha decaído, su talante se ha vuelto "absolutamente inaguantable" para la grada. Esta preocupación por el mal juego se ha hecho extensiva a todo el equipo, pero se ha personificado en el brasileño.

EFE Xabi Alonso sumó su tercera victoria seguida en el Real Madrid, pero sigue muy cuestionado.

La extraña benevolencia con Xabi Alonso

A pesar de que la encuesta le salva, el debate en la radio señaló que Xabi Alonso no está exento de culpa. Los tertulianos coincidieron en que el técnico tolosarra tiene su parte de responsabilidad, describiéndolo como "un pelele en manos de un vestuario que se ha comido al entrenador". Se percibe que ha perdido firmeza y que no se atreve a sentar a las figuras, lo que ha llevado a que el equipo no muestre evolución alguna. Su situación es tan delicada que incluso se ha analizado un posible regreso de Zidane en su sustitución.

La sensación general es de cierta "compasión" hacia el técnico, a quien ven sentenciado y sin el respaldo de la directiva. No obstante, los pobres resultados sobre el césped son innegables, lo que motivó la frase que resume su escaso impacto en la plantilla: "Yo solo le he visto mejorar a 2 futbolistas, a Tchouaméni, que es mejor futbolista de lo que era el año pasado, y a Rodrygo... No es mucho lo que estoy sacando, pero son puntos positivos".

EFE Rodrygo celebra el primer gol del Real Madrid al Manchester City en la sexta jornada de la Liga de Campeones

Una plantilla mal confeccionada y la Supercopa como tabla de salvación

La crítica también se extendió a la confección de la plantilla, considerada descompensada. Varios analistas apuntaron a la existencia de 'cromos repetidos', con muchos jugadores de perfil similar, y a la carencia de un centrocampista organizador que marque el ritmo del equipo, una necesidad que el club no ha solucionado y que la afición, en un 73%, reclama para el mercado invernal.

El consenso final es que el equipo "futbolísticamente es una calamidad" y ha ido a peor desde principios de temporada, dependiendo exclusivamente de las individualidades. Ante este panorama, la próxima Supercopa de España se presenta como la única tabla de salvación, un título que podría "activar una especie de clic en el equipo" y cambiar la dinámica de la temporada, aunque a día de hoy no existan argumentos futbolísticos para el optimismo.