Zarzalejos desgrana el plan de Sánchez tras las elecciones de Extremadura: "Se pelea con la realidad y se engaña con relatos casi fantásticos"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la actualidad política en la sección ‘Sexto sentido’ de ‘Herrera en COPE’, donde ha afirmado que la derrota del PSOE en Extremadura es, en realidad, un fracaso del propio presidente del Gobierno. Según Zarzalejos, "la derrota de Gallardo es la máxima de Sánchez y es histórica para el PSOE", y ha añadido que en Moncloa han sacrificado al candidato extremeño.

La fase alucinógena de Sánchez

Para el analista, "el sanchismo ha entrado en una fase alucinógena", en la que "se pelea con la realidad y se engaña con relatos casi fantásticos". Zarzalejos ha recordado que Pedro Sánchez solo ganó las elecciones de 2019, pero no las anteriores ni las de 2023, lo que le ha llevado a diseñar una nueva solución.

Esta estrategia, según el periodista, consiste en la creación de un "frente amplio y plurinacional" con el apoyo de partidos nacionalistas y secesionistas. El objetivo no sería ganar las elecciones, sino "evitar terminar como un proscrito", consolidando su poder en territorios como Cataluña, País Vasco, Navarra y, "eventualmente, hasta Galicia".

Zarzalejos ha advertido sobre las consecuencias de este plan, que se nutriría "del miedo que ya no provoca VOX y el vuelco constitucional". El periodista cree que Sánchez podría impulsar una "confederación ibérica" o una "monarquía ornamental o algo peor", y ha sentenciado con rotundidad: "Créanlo, Sánchez es capaz de eso y demás".

Nombramientos para la reyerta

El periodista también ha interpretado los últimos nombramientos del Ejecutivo como movimientos estratégicos de Sánchez para reforzar su poder interno. Ha afirmado que "todas las decisiones de Sánchez son criminógenas, buscan la reyerta con los que le son insumisos", en lugar de la integración del partido.

Como ejemplo, ha señalado la designación de la toledana Milagros Tolón como ministra de Educación, una conocida rival de Emiliano García-Page. Para Zarzalejos, Sánchez "quiere la victoria interior por aplastamiento, con adheridos incondicionales". Además, ha calificado de "muy arriesgada" la elección de Elma Saiz como portavoz, por su cercanía a Chivite, Cerdán y Bildu en Navarra, concluyendo: "qué peligro".